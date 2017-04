Graban la "Pulpeiriña do Arenteiro", el himno de la Festa do Pulpo do Carballiño

El gaiteiro Marco Foxo, la pandereteira de la Real Banda de Gaitas Cristina Pumar y la Coral del Casino do Carballiño grabaron ayer en el Auditorio do Carballiño la melodía titulada "Pulpeiriña do Arenteiro", con música de Xosé Lois Foxo y letra de Felipe Senén. Esta pieza está concebida como el Himno de la Festa do Pulpo do Carballiño, tal como consta en el subtítulo.



Xosé Lois Foxo explica que se trata de un romance o un cantar de ronda. Es una melodía que tiene una estructura que no se repite. Cada verso tiene una estructura distinta. Cuenta con una primera parte cantada. La segunda es instrumental. Corresponde a una muiñeira tradicional antigua.



Esta melodía pasará a formar parte de un CD promocional, que incluirá los temas más destacados de la Real Banda de Gaitas de la Diputación. Algunos de ellos cuentan con la participación de Cristina Pato, María do Ceo, Coral de Ruada, el Real Coro Toxos e Flores de Ferrol y agrupaciones belgas. El CD incluirá 18 melodías. Tendrá 70 minutos de duración. La primera edición será de mil ejemplares. Se dará a conocer en los actos de presentación de la Festa do Pulpo.