El PSOE tacha de "errático" el gobierno local y ve el cese de Iglesias en Comercio "como una 'vendetta' por baltarista"

El portavoz municipal del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, señaló mostró ayer en rueda de prensa una visión totalmente distinta de estos 21 años de gobierno del PP en el Concello y calificó de "errático y despreocupado por los ciudadanos".



A preguntas de los informadores sobre los datos económicos expuestos momentos antes por el alcalde indicó que, "no han sido capaces de presentar unos presupuestos" y que "no se ven en las calle esos doce millones de euros del plan inversor que apoyamos".



Puso como ejemplo de esa gestión "errática" el hecho de que se han cambiando ya tres veces las responsables de Comercio "sin que se haya conseguido solucionar", indicó temas de esa área como la reforma de la Plaza de As Burgas o las adjudicación de la plaza de abastos de A Ponte.



Además el portavoz socialista calificó la retirada del área de Comercio a la edil Belén Iglesias, para traspasar esa competencia a la concejal Flora Moure, a la que el alcalde definió de "valor al alza dentro del Concello", como un cese encubierto y una vendeta si hablamos en clave orgánica, tal vez porque dentro de la guerra familiar que tiene el PP, Belén Iglesias es baltarista" señaló el portavoz del grupo municipal socialista .



En cuanto a la gestión de las distintas áreas y proyectos anunciados en las últimas semanas, José Ángel Vázquez Barquero calificó de "improvisación" la gestión "pues hubo que suspender un pleno sobre la plaza de A Ponte momentos antes, tras entregarnos un nuevo informe que se desconocía; el PP cambió su postura sobre el Ateneo que era primero de abstención a la moción par pedir un local para el Ateneo, y pasaron a dar el si en el pleno y 21 meses después e llegar al gobierno local, presentan una propuesta para los contenedores subterráneos de basura. que están inutilizados, que es la misma que nosotros presentamos en su día tras pedir auditorías sobre el tema" .