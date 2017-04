La LIV Feira do Viño do Ribeiro apuesta por los grupos de música y artistas locales

La LIV Feira do Viño do Ribeiro, que tendrá lugar los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en la Alameda de Ribadavia, ya cuenta con las actuaciones musicales para esta edición.



El día 29, la Sesión Viño Aperitivo será a las 13.30 horas, en el palco de la Alameda, con "Roger de Flor", y la Sesión Nocturna a las 21.00 con "En Mala Hora". A esas mismas horas, el día 30 actúan "Marem Ladson" y "The Teta´s Van", y el 1 de mayo "Gonzalo Arca" a las 13:30.



Las actuaciones musicales, principal novedad de la programación de este año en la fiesta vitivinícola, vienen a cubrir una demanda, tanto de público asistente en ediciones anteriores como de los propios bodegueros y colleiteiros participantes, que complementará la oferta vitivinícola, turística, cultural y gastronómica del evento.



Desde la organización se apuesta por grupos y artistas locales, de registros variados y por un estilo de música "para todo el mundo", ambientando distintamente según las franjas horarias del día.



El escenario de las actuaciones estará situado en la zona de las Food Trucks, en la que habrá cinco puestos de comida más una pulpeira, lugar en el que se ofertará una gastronomía variada y muy apetecible para todos los públicos.



Y este año también se repite la actividad "Ribeirolandia", que funcionó con éxito en la edición anterior y que dejó muy satisfechos a niños, padres y abuelos. De esta forma, durante los tres días del evento, en la parte superior de la Alameda, conocida como Picuxa, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, los niños dispondrán de un espacio de juego y ocio para divertirse.