El juzgado, en obras para solucionar carencias a los 2 años de su apertura

Un presupuesto de unos 82.000 euros de la Xunta sufraga las obras que han empezado a la vez en los dos edificios judiciales de Ourense, propiedad de la administración gallega. En el viejo Pazo de Xustiza, los operarios comenzaron el lunes de esta semana las reformas para aprovechar los espacios aún vacíos tras varias reformas, como un aula de formación o la separación física de las dos secciones de la Audiencia. Lo inmediato será la instalación de una sala de testigos y otra para la prensa en la segunda planta de la emblemática sede de Concepción Arenal.



Más sorprendentes son los trabajos que ya avanzan a buen ritmo en el sótano -1 del nuevo edificio judicial de O Couto. El inmueble, proyectado por 17 millones de euros para resolver la falta de espacios en el viejo, se puso en marcha hace ahora 2 años. La Xunta, propietaria de los dos inmuebles, accede a solucionar carencias del flamante edificio ante las quejas de los operadores y los funcionarios. El primer cambio es habilitar las antiguas dependencias de los procuradores (trasladados hace meses a una sala de bodas exterior que no llegó a oficiar enlace alguno), para que albergue la oficina de atención al ciudadano. Este último es uno de los servicios que más ciudadanos reciben al día y, desde la puesta en marcha del edificio entre marzo y abril de 2015, ha desempeñado sus funciones en el mismo sótano, pero en un lugar alejado, casi escondido de la escalera, de acceso público desde el vestíbulo principal.



Fuentes de la casa calculan que esta obra estará terminada en unos 15 días, por lo que el traslado de la oficina de atención al ciudadano podría materializarse ya en abril. Pasará a un lugar contiguo al Registro Civil, compartiendo máquina de citación -fuera de servicio ya ayer, tras pocos días de uso-, y con acceso directo a la zona restringida para los funcionarios.



No será el único cambio en el moderno edificio de O Couto. A los pocos meses de la inauguración, el juez decano elevó a la administración una petición de 30 cambios en la infraestructura por las carencias e incomodidades del edificio, que entre otras cosas no tiene ventanas. Dos años después de su inauguración y tras varios retoques para atender algunas quejas (como la instalación de barandillas exteriores después de varias caídas, el refuerzo de la iluminación, que no era la mejor para trabajar, o la dotación de una sala para víctimas de violencia de género que no estaba prevista en el proyecto), los cambios incluirán ventanas. Se abrirán en la zona de consultas del Imelga y en el juzgado de guardia, situados en la parte posterior de la sede.



La Xunta también anunció hace días que se colocará un sistema de control de acceso con tarjeta profesional desde el exterior a la zona restringida para los funcionarios, así como extracción de gases en el espacio destinado en el garaje al furgón policial para la conducción de los detenidos. En la Fiscalía se habilitará un despacho para la funcionaria coordinadora.