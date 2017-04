La Guardia Civil de Tráfico investiga quién arrojó piedras a un coche desde un puente sobre la A-52

Cuatro personas que circulaban en un turismo a la altura de A Valenzá (Barbadás) por la autovía das Rías Baixas, la A-52 escucharon un golpe por el impacto de un proyectil en el techo del vehículo, que avanzaba por el kilómetro 226 en sentido Benavente. Los perjudicados detuvieron el coche en un lugar seguro y visible de la A-52 y dieron aviso al 112. El servicio comunicó lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio municipal de emergencias. El Subsector de Ourense abre una investigación para dar con el autor o autores de estos hechos, que podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad del tráfico. El artículo 385 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días.



Se supone que los responsables arrojaron al menos una piedra sobre la autovía A-52, desde el puente elevado que une el núcleo de A Valenzá con As Lamas. Según explicaban ayer desde el servicio de emergencias de Barbadás, el conductor relató que tras el impacto miró por el retrovisor y vio "a alguien" huyendo a la carrera por el puente. No es la primera vez que en el ayuntamiento de Barbadás se producen hechos similares. Efectivos de protección civil y operarios de conservación de la autovía acudieron al lugar del hecho. No se localizaron piedras en la calzada, por lo que se supone que el proyectil salió rebotado fuera de la vía. El vehículo no sufrió daños importantes y pudo continuar la marcha tras la comprobación por parte de los servicios de emergencias.



Persona herida en Molgas



Por otra parte, una persona resultó herida en una salida de vía que tuvo lugar a las 17.30 horas de ayer en Baños de Molgas. La víctima tuvo que ser liberada del vehículo. El siniestro ocurrió en la carretera de la localidad a Allariz, en Santa Eufemia. Una ambulancia asistió a la víctima.