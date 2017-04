Frente provincial para exigir a la Xunta que apruebe el BIC de la Ribeira Sacra

Casi 18 años después de ser incluida en la lista indicativa de bienes y sitios excepcionales de España propuestos para ser declarados Patrimonio de la Humanidad, la Ribeira Sacra se ha convertido en la más veterana de la lista de espera, pendiente todavía de conseguir la condición de Bien de Interés Cultural, BIC, por parte de la Consellería de Cultura, una consideración imprescindible para avanzar en el procedimiento ante la Unesco.



Según los cálculos expuestos ayer por el grupo provincial socialista en el pleno de la Diputación, todavía pueden pasar más de dos años hasta que la candidatura llegue a este organismo de las Naciones Unidas. Antes tiene que conseguir el BIC y ser presentada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ante el Ministerio de Cultura que, a su vez, deberá someter la candidatura a aprobación por parte del Consejo del Patrimonio Histórico Español.



Es por esto que ayer todos los grupos de la corporación acordasen de forma unánime exigir a la Xunta la "inmediata" finalización de los trámites pendientes para la declaración de la Ribeira Sacra como BIC y el inicio de las gestiones ante el Ministerio de Cultura para la declaración como Patrimonio de la Humanidad.



La iniciativa partió del PSOE y fue apoyada por todos los grupos, incluido el PP, que gobierna con mayoría absoluta. No obstante, la diputada 'popular' Ana Villarino mostró en nombre de su equipo ciertas reservas. Así, recordó que "la reactivación de esta campaña hace tres años fue a iniciativa de esta Diputación", reprochando al diputado del BNG, Ramiro Rodríguez, que durante el gobierno bipartito en la Xunta, este partido "no hizo nada" por impulsar la candidatura de la Ribeira Sacra. También acusó al PSOE de utilizar este asunto con fines partidistas.



De igual modo, la diputada del PP anunció que la declaración de BIC para este territorio está en la agenda de la reunión que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mantendrá este lunes día 3 con el presidente provincial, José Manuel Baltar, en Ourense. De hecho, Villarino recordó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Baltar, ya hablaron sobre esto en el reciente encuentro que mantuvieron en Santiago.



Y aunque el PP apoyó la moción socialista, Villarino matizó que el segundo punto del acuerdo "no procede" ya que propone instar al Gobierno de España a que agilice los trámites de su competencia cuando, apuntó, lo primero es la declaración BIC.



A través de este acuerdo alcanzado por unanimidad, la Diputación también reclamará a la Valedora do Pobo un informe sobre los atrasos que está sufriendo este documento, esencial para la candidatura de la Ribeira Sacra.



El portavoz socialista, Francisco Fraga Civeira, reiteró que el proceso está "paralizado" a la espera desde hace dos años de que se apruebe el informe previo a la declaración como BIC. El PSOE ve "intereses oscuros" en esta demora y afirma que en los últimos meses se han sucedido hechos "que destapan la actitud pasota del PP".



El diputado del BNG lamentó que en más de 17 años "solo ha habido palabras y promesas incumplidas", y Pérez Jácome, de DO, se mostró a favor a pesar de creer que la declaración de Patrimonio de la Humanidad puede ser "un poco pretenciosa".