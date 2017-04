La Eurocidade Chaves-Verín acoge un foro internacional sobre el agua en el paisaje

La sede de la Eurocidade en Verín acoge el día 3 el inicio del workshop "As idades da auga: as augas construtoras de paisaxes". Un seminario internacional, organizado por la Escola galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega con la colaboración de la Diputación de Ourense y la Eurocidade Chaves-Verín cuyas sesiones de los días 4 al 6 tendrán lugar en la Fundación Nadir Afonso de Chaves, para regresar el día 7 a Verín.



El objetivo del workshop es divulgar el territorio y los recursos del lugar; incorporar el termalismo y el paisaje como objetos de investigación y formular propuestas que sirvan como base para la gestión y ordenación territorial de Verín - Chaves y para el desarrollo de futuros proyectos europeos. El escenario elegido es la Eurocidade Chaves-Verín, por su papel en la promoción de la cooperación territorial desde sus diversos ámbitos, entre los que destacan el turismo y el termalismo.



El programa, además de las sesiones con los expertos, incluye desde obradoiros hasta visitas por rutas termales, experiencias como baños, recorrido por un balneario pedagógico o visita a una planta embotelladora de agua.



Los relatores son de contrastado prestigio internacional, como Joao Nunes, arquitecto paisajista docente en varias universidades con intervenciones de primera línea a nivel mundial, Paul T. Simons, arquitecto especialista en patrimonio histórico y turismo termal, ex director de promoción de la ciudad de Bath y secretario de Great Spas of Europe, Luis de Ramón Sánchez, geólogo y e experto en aguas termales y minerales, entre otros.