El Concello rebaja la deuda municipal de 39 a 10 millones y espera poder eliminarla este mismo año

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, hizo ayer un balance de la gestión económica del Concello en los primeros 21 meses del actual mandato y anuncia que en este periodo, se ha reducido en un 75% la deuda municipal al pasar de los 3,3 millones de euros cuando llegaron a los 10,1 millones en la actualidad y aseguró que "estamos en disposición de alcanzar la deuda cero este año".



Acompañado por la edil de Hacienda Ana Morenza, ambos fueron desglosando nos resultados económicos" espectaculares", según la concejala, que se expresan en líneas generales en la reducción del periodo medio de pago a proveedores de de los 78,70 que había a finales de 2014, a los 7,65 en la actualidad; un superávit que duplicó respecto al de 2014 pasando en la actualidad a los 24,7 millones de euros, así como un total de 53,6 millones de euros en las cuentas del Concello tras conseguir un ahorro en esos 21 meses de gobierno, señaló el regidor, de 12,3 millones.



Fue una exhibición en toda regla de los datos de gestión económicos como antídoto señaló, "para los que critican diciendo que este equipo no está haciendo nada", señaló en referencia a la oposición, a la que pidió "un ejercicio de responsabilidad" y que empiece a colaborar "para sacar adelante los presupuestos", señaló,"y deje dar el no por respuesta" .



Además el alcalde destacó que en total el gobierno que preside "consiguió para inversiones, programas y proyectos a desarrollar en Ourense un total de 44.494.326 euros y esto solo desde el 13 de junio de 2015, es decir en solo en 21 meses", manifestó Jesús Vázquez.



Los datos en seis bloques



Por su parte la concejala de Hacienda fue la encargada de dar los datos económicos de forma pormenorizada y dividiéndolos en seis grandes bloques que fueron amortización de deuda; reducción del tiempo medio de pago a proveedores; liquidación de cuenta anuales; ahorro; cuentas municipales; impuesto y reforma fiscal y modificaciones presupuestarias.



La amortización de deuda se redujo en números deuda municipal en un 75%, pasando de 39.317.411 euros el 15 de junio de 2015 a 10.097.708,07 euros el 31 de diciembre de 2016



Por lo que respecta al período medio de pago a proveedores en enero de 2015 el período medio de pago a proveedores era de 78,70 días, señaló la edil y doce meses después, en diciembre de 2015, el período medio de pago quedó establecido en 13,10 días, bajando en febrero de 2017 pasó a 7,65 días.



También destacaron que las cuentas del pasado año se liquidaron mediante decreto de 22 de marzo de 2017, es decir que se adelantaron más de un mes respecto a las previsiones del anterior gobierno.



Por lo que respecta al capítulo de ahorro, las cuentas del concello pasaron de 41.260.081 euros a 31 de diciembre de 2014 a los 53.644.380,97 euros a 31 de diciembre de 2016, por lo que el concello ahorró en ese periodo 12.384.298 de euros.



"Algunos dirán que con todas las necesidades que tiene la ciudad, por qué motivo se ahorró tanto, pero tuvimos que adaptarnos a un techo de gasto que vino derivado de la mala gestión de la etapa anterior", indicó el regidor.



También el superávit, según los datos exhibidos ayer, se vio casi duplicado pasando de los 12.735.186 euros de 2014 a 24.754.259 euros a finales de 2016.



Además destacó que el Gobierno municipal gestionó y consiguió la aprobación de modificaciones presupuestarias por un importe de 36.039.585,59 euros desde lo inicio del presente mandato.



El alcalde aún mencionó un séptimo bloque de gestión que sería la captación de ayudas de entidades públicas y privada y se consiguieron 34.740.433 euros en inversiones procedentes de otras administraciones en especial de la Xunta además de las obras realizadas gracias a la Diputación.



Por otro lado y en materia de impuestos, Jesús Vázquez explicó que su gobierno está llevando a cabo un estudio para proceder a la bajada de impuestos "con la intención de que estas entren e vigor en 2018", señaló. Pero para ello, una vez más es necesario "la responsabilidades de la oposición y que no den el no por el no".