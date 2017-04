Cae una red de drogas de escala "medio alta" con 12 detenidos en Xinzo y Vigo

Investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Xinzo de Limia y Ourense consideran que la docena de detenidos en la llamada "Operación Gaijo", que ayer estalló, podrían traficar con varios kilos de cocaína. No es una banda de poca monta. La Comandancia ourensana asegura que la red desarticulada por el instituto armado operaba a una escala "medio alta". "Ni movían toneladas pero tampoco gramos. No se dedicaban al menudeo", añadían ayer sin más detalles dos fuentes próximas al caso.



La operación, que comenzó hace meses y habría eclosionado por un transporte de estupefacientes, está tutelada por la magistrada en funciones de guardia de Xinzo de Limia. La juez ha decretado el secreto de las actuaciones, por lo que apena han trascendido detalles.



Se sabe que en la localidad ourensana fueron detenidas ayer 7 personas, mientras que en la ciudad olívica el plan de los investigadores era dar cazar a un total de 5. A las 22 horas de ayer, habían caído 4 en Vigo, por lo que de los 12 implicados con orden detención se encontraban ya 11 bajo custodia de la Guardia Civil. Siete de los presuntos traficantes son de nacionalidad española y el resto, de origen sudamericano.



El instituto armado asegura que la Policía Judicial se ha incautado de droga, sin especificar ni cantidades ni el tipo. Fuentes consultadas señalaron que se trata de cocaína. En paralelo a las detenciones se están practicando una serie de registros en las propiedades de los sospechosos.



Segunda operación en 1 mes



La "Gaijo" es la segunda operación en un mes contra el tráfico de drogas en Ourense. En febrero, la Guardia Civil detuvo a 9 personas en el caso "Orquesta", aunque la droga incautada no pasó de los 100 gramos. Cuatro de los 9 investigados ingresaron en prisión preventiva. En aquella ocasión hubo dos días de registros intensivos en varios domicilios, bares, un prostíbulo y un concesionario de coches de importación.