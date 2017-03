En Marea pide a la Xunta un inventario de los daños por la plaga guatemalteca en la patata

La plaga de la polilla de la patata guatemalteca es una gran preocupación, sobre todo en la comarca de A Limia, la de mayor producción en Galicia. Precisamente, el grupo parlamentario En Marea reclamó ayer la elaboración de un inventario con las explotaciones afectadas por la plaga de la polilla guatemalteca en Galicia, que afecta a los cultivos, así como datos de los daños junto con medidas correctoras que pasan por "reforzar la vigilancia de la procedencia" de los tubérculos para atajar esta problemática. Y a mayores, han exigido a la Xunta "concreción" en el pago de las ayudas.

Los diputados Paula Quinteiro y Davide Rodríguez, que presentan estas medidas, consideran "insuficientes" las ayudas anunciadas desde la Consellería de Medio Rural para indemnizar a los productores de los 31 ayuntamientos afectados, indicando que "no compensan los daños causados". Y además, advierten que el Real Decreto "no contempla plazos para las indemnizaciones ni compensación por lucro cesante (lo que se deja de ganar al no plantar por la prohibición) o para los cultivos de auto consumo" , por lo que el diputado ourensano pide a la Xunta que se contemplen estos supuestos. Desde En Marea "vemos insuficientes las ayudas para los productores ya que los 0.30 euros para la recogida de patata y los 0.70 para la semilla no compensan los daños causados".

Por su parte, Quinteiro critica "la cobardía" la Xunta al "no haber atajado el problema cuando tan sólo había tres ayuntamientos afectados" acusándola de dejar "que se extendiese a los 31 municipios actuales, sin valorar los daños económicos que esto podía causar".

Pero además acusa al PP "de relegar a un segundo plano las políticas destinadas a mejorar la vida de las personas que viven en el medio rural".

Por todo ello, En Marea ha instado a la Xunta "a concretar las indemnizaciones y plazos de ejecución que el Real Decreto 197/2017 deja en el aire" y anuncia la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso para pedir que se adopten las medidas oportunas contra la plaga.