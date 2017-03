Jesús Vázquez: "La mitad de los atropellos son por conducción temeraria e imprudente"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, reconoció ayer que el Concello necesita realizar un plan de seguridad vial "que combine todo tipo de medidas, incluso las sancionadoras", para tratar de paliar los índices de siniestralidad en vías urbanas, con dos víctimas mortales en atropellos en apenas unas semanas y una casuística que se repite, según señaló el alcalde, "pues la mitad de los accidentes que se producen en la ciudad son por conducción temeraria e imprudente".



Jesús Vázquez hacía estas declaraciones ayer, después de la junta de gobierno local y coincidiendo con la celebración de la Mesa de Movilidad del Concello, integrada por representantes de todos los grupos políticos y colectivos ciudadanos. En ella se dieron a conocer las primeras líneas estratégicas para la pacificación del tráfico en la ciudad, la mejora de la movilidad y la seguridad vial.



Tras lamentar estos dos últimos atropellos mortales, uno de ellos que costó la vida a un hombre de 87 años que cruzaba por un paso de peatones señalizado, en Nosa Señora da Saínza, el alcalde admitió que hay que actuar de inmediato.



Reconoció que "puede haber discrepancias" con otros grupos y colectivos sobre el tipo de medidas a implantar", pero es necesario "hacer un llamamiento para que peatones y conductores cumplan las normas, no crucen en sitios indebidos unos y los otros respeten los límites de velocidad para que sucesos como estos no se repitan".



No descartó además adoptar medidas como la colocación de bandas en el suelo para impedir el exceso de velocidad y reducir los límites de velocidad permitida en más calles del casco urbano.



Estas ideas ya fueron adelantadas por el concejal de Seguridad Vial, Carlos Campos, quien indicó que el pliego del nuevo servicio de mantenimiento semafórico, obliga a la futura concesionaria a incluir mejoras como la instalación en los semáforos de cámaras y radares móviles. Las cámaras fotografiarán a los vehículos que pasen con el semáforo en rojo y los radares permitirán controlar a los turismos que excedan el máximo de velocidad permitida, que se reducirá a 30 en más calles del casco urbano.