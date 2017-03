DO pedirá al pleno un estudio del Castro de Oira para conocer su potencial arqueológico, didáctico o turístico

El llamado Castro de Oira, situado en la orilla derecha del Miño en una cota superior al complejo fluvial y recreativo de Oira, es un yacimiento prerromano sobre el que existe un total desconocimiento y que estuvo incluso amenazado por la especulación urbanística y ahora por el posible trazado del AVE. Pese a todo, nunca se hizo una sola cata ni investigación arqueológica para saber si podría incorporarse ya al patrimonio de la ciudad junto con yacimientos como los de Santomé, Madrosende o Castro de Beiro.



Por este motivo, el grupo municipal de DO va a presentar una propuesta al próximo pleno del Concello de Ourense para que la administración local acometa un proyecto de investigación sobre el Castro de Oira, pues, según DO, "a día de hoy, de este yacimiento perfectamente catalogado y muy cerca del centro urbano, pero tenemos un nivel de desconocimiento profundo y grave y más allá de especulaciones, no tenemos ni idea de su potencial científico, ni didáctico, ni turístico".



Democracia Ourensana pedirá "una investigación arqueológica, que conllevaría la realización de las catas necesarias, y el posterior estudio, de los materiales que se encuentren como de las estructuras que se descubran".



20.000 euros de coste



Según los especialistas consultados, sería una intervención de apenas unos meses entre trabajo de campo y posterior estudio que posiblemente no supondría más de 20.000 euros y "nos podría aportar información de sobra para hacernos una idea del potencial del yacimiento y actuar en consecuencia", explica DO.



Por todo esto, ven "inaplazable" abordar este trabajo". Recuerda que el Concello "dispone tanto de profesionales de la arqueología perfectamente cualificados, como de recursos para que el Castro de Oira no continúe como el gran desconocido". También pedirá la adquisición de propiedades privadas en Castro de Santomé.