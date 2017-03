Cuatro años de prisión para un militar por una estafa al grupo Coren de más de 1,1 millones

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a 4 años de prisión a José Ignacio C. M., un brigada encargado de compras del Cuartel General del Ejército que estafó 1,1 millones de euros a empresas del grupo Coren que le suministraron alimentos. El militar revendió la mercancía en su beneficio.



La sentencia estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el condenado contra una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Rebaja la pena -de 5 años y 9 meses de prisión a 4 años de cárcel-, por una atenuante cualificada de dilaciones indebidas. Hay otro acusado, Juan Ramón S. G., que puso en contacto al militar y las empresas y había trabajado en una mercantil dedicada al comercio de aves. Él es sentenciado a 3 años de prisión. La reducción sólo afecta a la multa, de 4.320 euros.



Ambos acusados tendrán que abonar conjunta y solidariamente a Cooperativas Orensanas SCG (la matriz Coren) un total de 99.077 euros; a Gallega de Alimentación, S.A. (Galsa), 836.424 euros; a Novafrigsa, 56.034 euros y a Industrias Frigoríficas del Louro, (Frigolouro) otros 36.542 euros. Más los intereses. El Supremo condena al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.



En 2003, el brigada mantuvo un contacto inicial con el comercial de las empresas en la sede del Regimiento Inmemorial del Rey en el Cuartel General del Ejército, donde estaba destinado, para negociar el suministro de alimentos a unos precios asequibles, para atender 1.500 comidas en las dependencias castrenses. A partir de ahí empezaron las entregas de productos cárnicos que, en un primer momento, entre el 15 de octubre de 2003 y el 7 de enero de 2005, fueron abonadas por el ministerio mediante transferencias bancarias o ingresos desde la cuenta del Regimiento.



El engaño



Más tarde, el militar afirmó a las mercantiles que la capacidad de almacenamiento del Cuartel General era insuficiente por lo que sería necesario, para esa ocasión y las sucesivas, el uso de cámaras frigoríficas que el Ejército tenía en Mercamadrid; lugar donde pasó a entregarse la mercancía. Pero las facturas tenían que presentarse en el Regimiento Inmemorial del Rey, donde el militar, que les recibía en su despacho con el uniforme y acompañado de cabos auxiliares, ponía el sello y firmaba. También les dijo que tardarían nueve meses en cobrar desde las fechas de las facturas, haciéndoles creer que las mercancías eran para el Ejército y que se garantizaba el pago.



Las empresas realizaron importantes entregas en el Cuartel y Mercamadrid, sin conocimiento del Ministerio de Defensa y sin que fueran pagadas, por un valor de 1.128.079 de euros. Sus representantes exigieron explicaciones al militar porque tuvieron noticias a través de mayoristas y distribuidores de que sus productos se vendían por Andalucía y Levante a otros particulares, a precios más bajos. Los acusados contestaron que tenían que gestionar los excesos de pedidos no consumidos entre otros cuarteles, vendiéndolos libremente en el mercado si no los consumían los soldados.



Su actuación ilícita, según los hechos probados, se produjo aprovechando la condición de militar, "de los medios, instalaciones alquiladas y de su titularidad, uniformes, sellos y marcas". Para el Supremo, las pruebas no dejan duda alguna de la responsabilidad de ambos, "quienes, de común acuerdo, diseñaron un plan mendaz para procurarse unas ganancias ilícitas". Se trata, según la Sala, de un plan ideado por los dos acusados, en el que, por un lado, intervenía el brigada, por el puesto que ocupaba, y, por otro, el facilitador de las relaciones con proveedores, manteniendo ambos posteriormente el engaño, a lo largo de todo el desarrollo del entramado de relaciones comerciales.



En contra de lo que sostiene el militar, que niega el fraude, la Sala de lo Penal considera que existió simulación bastante para engañar a los perjudicados. La sentencia recoge que el delito es continuado al existir una diversidad de entregas de dinero, exigidas siguiendo el plan preconcebido por los acusados.