El Concello de O Carballiño cobrará tasa a las eléctricas

El Concello de O Carballiño aprobó ayer por unanimidad adherirse al programa Apego, cobrar una tasa a las hidroeléctricas, apoyar a los comerciantes en su petición de que el Día de San José sea festivo, sumarse al pacto de alcaldes para el Clima y la Energía para reducir las emisiones de CO2, y la propuesta del PP de ampliar el consistorio cerrando una terraza, para lo que todos pidieron que se respete la estética del actual edificio.



Con la adhesión al programa Apego, que fomenta el aprendizaje del gallego en los niños entre los 0 y 6 años, el Concello destina una partida de 2.700 euros para la compra de cajas con libros guía y CDs con cuentos, que se entregarán a los niños. El coste por menor es de unos 100 euros.



Precisamente, esta cantidad se sustrae de la partida para Emergencia Social, lo cual criticó el PP acusando al grupo de gobierno de no tener capacidad organizativa, y "eso hay que corregirlo" ya que "para este año ya está capado la Emergencia Social".



Todos estuvieron de acuerdo en que el día 19 sea festivo, en apoyo al sector comercio, destacando el PSOE que en O Carballiño se van a abrir unos 5 a 6 nuevos negocios.



En cuanto al expediente de revisión de oficio de la permuta en la plaza de la Vera Cruz, que se hizo en 2006 para destinar un terreno al entorno de dicha plaza, se espera que el recurso presentado por un vecino afectado, que no fue comunicado en su día del cambio , "no debería tener trascendencia", dice el PP que votó a favor, mientras que el BNG, que se abstuvo, apuntó que este tipo de descuidos de la administración local "no debería suceder nunca", ante el peligro que puede implicar un descuido así.



En cuando a la resolución a las alegaciones a los presupuestos de 2017 presentadas por BNG y PP, alegando falta de documentación previa para su estudio, no se aprobaron por parte de Intervención que informó haber visto esa documentación. No obstante, BNG y PP insistieron en que a ellos no les llegó y era fundamental para analizar y debatir los presupuestos. El alcalde indicó que no hubo "intencionalidad de ocultar información" y que había que perfeccionar los medios de hacer llegar esa documentación a la oposición.



Y AV-Son una vez más apoyó los presupuestos, en base al acuerdo inicial con el gobierno en minoría y a cambio de algunas obras y privatizar servicios. Sobre ello el BNG observó que dudaba que se ejecutara el contenido de esos acuerdos.



El expediente de la propuesta de productividad del Concello contó ayer con el voto en contra del PP que observó que a muchos trabajadores les parecía fuerte cobrar productividad por cumplir con el requisito mínimo de la jornada fijada, y la abstención del BNG que coincide en ironizar que se premia a los trabajadores que van a trabajar la jornada obligatoria.



Este plan de productividad quedó sobre la mesa en el pleno anterior y tras una reunión con sindicatos y oposición se acordó otro del que todos coincidieron no era el mejor pero que será transitorio, por un año.