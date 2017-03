El Concello decide pedir a la Xunta que ceda un local que salve del cierre al Ateneo de Ourense

El pleno del Concello de Ourense aprobó ayer, con el apoyo de PP, Ourense en Común y PSOE y los votos en contra de DO, la moción defendida por los socialistas y Ourense en Común por la que esta administración local se compromete a partir de ahora a pedir a la Xunta que ceda un local para el Ateneo, bien en alguna de las dependencias de la biblioteca nodal de la calle Concejo, cuando esta sea trasladada al conjunto de San Francisco, como en otras oficinas disponibles en la ciudad.



El acuerdo trata de paliar la situación por la que pasa el Ateneo, una institución con casi medio siglo de historia de dinamización cultural y social en la ciudad, que vive sus peores momentos, al vencer en el mes de abril el plazo de embargo dado por el banco para que abandone el local que ocupaba de forma eventual en avenida de la Habana.



Todos los grupos elogiaron la "impagable" labor del Ateneo, desde los años de la "longa noite de pedra" de la Dictadura", como señaló el portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez, hasta las movilizaciones contra la celulosa en los 70, el activismo cultural y social con la presencia de los más importantes pensadores y artistas en cada época, y la cesión gratuita de sus locales para todo tipo de eventos de la ciudadanía. Sin embargo, DO votó en contra, impidiendo así un acuerdo unánime de apoyo al Ateneo, argumentando que "no tienen más de 85 socios", que "son casi un club privado y como tal no puede financiarse con dinero público" .



Los seis concejales de DO presentes en el pleno (faltaron dos de los ocho a la sesión plenaria) dieron su "no" a esta petición de un local que de garantía de futuro para el Ateneo porque, según el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, "tampoco se pagó el ascenso a ACB del Club Ourense Baloncesto; el hobby de unos pocos no pueden pagarse con el dinero de todos". Y aún añadió que "sería como defender los derechos dinásticos de la aristocracia".



DO se quedó solo en su argumentación. Incluso después de la intervención de Pérez Jácome, que ponía en bandeja al PP la vuelta atrás en la ponencia que cada grupo llevaba preparada, los populares mantuvieron su posición de solidaridad con el Ateneo, porque "esta institución forma parte de nuestro patrimonio cultural y del que se tiene ya noticia desde el año 1900 y nosotros vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con los ourensanos y con Ourense", expresó la concejala de Cultura, Belén Iglesias. Eso si, el PP recordó que la Xunta ya indicó que los locales de la biblioteca nodal, no pueden ser cedidos para el Ateneo, pues se reubicarán en ellos otras oficinas del Gobierno gallego por las que hoy se están pagando alquileres en la ciudad.



El pleno extraordinario dirimió en apenas 40 minutos un debate en el que cada grupo tenía ya su postura preconcebida e inamovible.



Ni favor, ni limosna



La edil del PSOE Concepción García Lozano señaló que "no estamos pidiendo un favor, sino que se cumpla lo que dicen los estatutos" en relación a la postura que defiende la directiva del Ateneo de que las instituciones públicas en este caso primero el ministerio y luego la Xunta deben colaborar en el mantenimiento de la institución.



El PSOE reclamó además al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, un "compromiso" no solo a la hora de apoyar la moción de ayer, sino "para defenderla luego ante cualquier administración".



El portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, comenzó su exposición mostrando su solidaridad y la de su grupo con Cassandra, la joven que ha sido condenada a un año de cárcel y ha perdido sus becas de estudio por un chiste en las redes sobre Carrero Blanco. Ourense en Común hizo un recorrido por la historia de la institución y nombres de Macías, a Xocas, Cela, Blanco Amor, o ya más recientemente Benito Losada o Anselmo López Moráis promotores de la cultura y el arte para la ciudaddesde el Ateneo



En el turno de réplica, Gonzalo Pérez Jácome insistió en que "en estos momentos el Ateneo no tiene actividad, mientras locales como El Cercano hacen decenas de actividades culturales sin un euro de subvención" y propuso que en lugar de firmas pidieran "cheques" a los ourensanos y que se hicieran socios a lo que Martiño X. Vázquez le respondió que "no quiera gestionar el Concello como lo hace con su tienda. Los ciudadanos no son sus clientes sino sus jefes".



A debate hoy en la Diputación



Por su parte el pleno de la Diputación aborda hoy una petición de la directiva del Ateneo para que pida a la Xunta que sea tutora de esta institución cultural y colabore como tal en sus actividades y a la Diputación que les ceda un local en tanto no se lo ceda la Xunta.