La Xunta apoya la labor del Ateneo, pero no tiene "por ahora" una sede para darle

La delegada del Gobierno gallego en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, se reunió en la tarde de ayer con miembros de la directiva del Ateneo de Ourense y de la recién creada plataforma de defensa de esa entidad cultural, para explicarles que la Xunta "apoya la actividad del Ateneo en estos 48 años de existencia", pero no tiene en estos momentos una sede para ofrecerle, ante la situación desahucio que vive la entidad, pero que tratará de buscarle una sede en el futuro.



Tampoco pueden cederle un local en la biblioteca de calle Concejo cuando esta se traslade a San Francisco, señaló la delegada, pues esas dependencias serán para oficinas de la Xunta, ahorrar en pago de alquileres.



Díaz Mouteira les recordó que los estatutos del Ateneo no recogen su dependencia de ningún organismo de la Comunidad Autónoma y solo reconocen la función representativa como vicepresidente segunda del Ateneo de la persona que ocupe el cargo de delegado de la Xunta en Ourense. No obstante aseguró que harán "todas las gestiones" para solucionar la situación del Ateneo y les propuso que ellos empiecen captando nuevos socios.