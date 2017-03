Una provincia para comérsela

La gastronomía es un valor añadido en las fiestas y cada vez tiene más peso en el calendario lúdico. Desde la todavía incipiente Festa dos Callos de Piñor a veteranas como la del pimiento de Arnoia que en agosto celebra su 38 cumpleaños, los festejos con mesa y mantel son el escaparate perfecto para promocionar los productos de una zona y tirar del turismo.

En Ourense, más de una treintena de localidades dedican una o varias jornadas a exaltar sus productos, desde platos típicos de la gastronomía gallega como el pulpo, el cabrito o la cachucha, a otros tan singulares y exóticos como la empanada de forquellas y carne cachena de la Serra do Quinxo de Entrimo, el Galo pica no chan criado de forma artesanal de Muiños o la Festa da Soá y la miel de alta montaña de A Veiga.



El Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, Inorde, ha abierto una línea de subvenciones para financiar las acciones de promoción de productos propios de Ourense que realizan los ayuntamientos de la provincia a lo largo de 2017 y ha publicado la resolución con el catálogo de fiestas que han recibido esta subvención. En total, 25 celebraciones gastronómicas que suman 60.000 euros. Sólo tres de las 28 solicitudes que se presentaron fueron inadmitidas por no completar la documentación solicitada o ser su presupuesto inferior al mínimo requerido (6.000 euros). Así, se quedan fuera la Festa da Carne de Montederramo, la Festa da Vitela de O Bolo y la Festa da Boga de Monterrei, que exalta este pez típico del río Búbal.



Esta línea de ayudas se dirige a todas aquellas acciones que tienen por objeto la difusión y puesta en valor de productos propios de la provincia, esto es, cualquiera que proceda de la actividad agrícola, ganadera, forestal o relacionada con el sector primario, minera o artesanal, que sea característica de la provincia o de alguna de sus comarcas o municipios y cuya producción no pueda ser objeto de deslocalización. La miel de alta montaña de A Veiga o la de Maceda, el pan de Cea, el pimiento de Oímbra, los callos limianos, la castaña de Parada de Sil, el porco celta en Cortegada, la bica de Castro Caldelas, las setas y castañas de Riós, el cordero de Chandrexa de Queixa, la patata de A Limia, el cabrito de Vilariño de Conso o los vinos de las diferentes Denominaciones de Origen. Todos tienen la autoridad suficiente, tanto por su indicación geográfica como por su singular elaboración, para fijar una fecha festiva en el calendario.



La cuantía máxima de las ayudas que concede el Inorde para potenciar estos productos a través del escaparte gastronómico son 12.000 euros y las solicitudes se someten a la valoración de una comisión que tiene en cuenta criterios como el del número de habitantes. La ayuda puede llegar al 70% del presupuesto si los concellos tienen menos de 5.000 habitantes, o del 50% para los que superan dicho padrón.



Según consta en la relación de ayudas aprobadas, la mejor puntuada es la Festa do Pulpo de O Carballiño, que recibirá 12.000 euros, la cuantía máxima contemplada en esta convocatoria. En segunda posición está la Festa da Androlla, que se celebra durante el Entroido en Viana do Bolo, y que este año obtiene una aportación de 6.661 euros por parte del Inorde. Ambas fiestas gastronómicas son multitudinarias. La tercera mejor puntuada es la Festa do Botelo, de O Barco de Valdeorras, que se celebró el 21 de enero, y obtuvo una subvención de 4.475 euros.