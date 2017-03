Un informe de última hora provoca que se aplace el pleno para la gestión de la plaza de A Ponte

Un pleno extraordinario breve y con polémica, que finalmente se aplazó a petición de Democracia Ourensana, que lo había solicitado, para abordar la gestión del edificio de la plaza de abastos de A Ponte, edificio rehabilitado por el Ministerio de Fomento, que invirtió 2 millones de euros, y que lleva cerrado más de dos años. El motivo de ese desenlace fue la entrega, al inicio de la sesión, por parte del alcalde, Jesús Vázquez, de un informe de la asesoría jurídica relativo a la propuesta de DO para que la Junta de Gobierno autorizase a su portavoz Pérez Jácome a realizar las gestiones necesarias para la apertura de las instalaciones.



La entrega de un sobre con el mencionado informe a los portavoces de los grupos provocó la intervención de Pérez Jácome, que no dudó en calificar la situación de " jugarreta sucia" del grupo popular. Reprochó al alcalde, Jesús Vázquez, que utilizase el mencionado informe para pretender rechazar el planteamiento que realiza su formación política, además de cuestionar el mismo por lo que considera una "interpretación sesgada".



Y recalcó después que "no es forma de actuar", ante la imposibilidad de poder analizar los términos en que se pronuncia el funcionario municipal. Lo que le llevó a pedir formal mente que se aplazase el pleno extraordinario y se fijase una nueva fecha, que será el próximo lunes, 3 de abril, a las 10.00 horas, como comunicó posteriormente en un comunicado el alcalde.



La petición de aplazamiento fue secundada por los otros dos grupos de la oposición, PSOE y Ourense en Común, que pusieron de manifiesto que " no es de recibo" entregar un informe en el mismo momento en que se inició el pleno extraordinaria, sin tiempo material para poder analizar su contenido.



De ahí que el portavoz Socialista, Vázquez Barquero, reconocía de Jácome "tiene razón" al plantear que se aplazase la sesión, debido a que no había expediente como tal en la comisión de pleno que se celebró con anterioridad. Y advertir que "no es un informe cualquiera", para incidir en la relevancia que tiene por tratarse de jefe de la Asesoría Jurídica del Concello.



También incidió en que ese informe "puede llevar a cambiar nuestra decisión sobre la propuesta" que presentó Democracia Ourensana, pero sin desvelar cual sería la postura de los socialistas de no haber aparecido el mencionado informe.



A la petición de aplazamiento también se sumó el portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, que siguiendo esa línea critica, reprochaba al alcalde que no comunicase a la oposición el encargo, con antelación, después de la petición de DO, al funcionario de que elaborase ese informe, y que lo entregase al inicio del pleno.



Y criticar al regidor "por entrar en el espectáculo del pleno", en referencia a la propuesta de DO que llevó consigo la petición de un pleno extraordinario que se deberá volver a celebrar, y todo motivado por lo que considera una "nula gestión" por parte del gobierno popular.



Transparencia



Por su parte, el alcalde, que intentó aplacar las criticas que en bloque le dirigieron los tres grupos de la oposición, justificó la entrega del documento al inicio del pleno, alegando que "se recibió en la alcaldía a última hora de la mañana del martes", y que "no fue posible" contactar con los representantes de DO para comunicar la existencia del informe.



Es por eso que intentó reconducir la situación, al quedar en minoría, de ahí que Jesús Vázquez también se sumó a la petición de aplazamiento con un "todos estamos de acuerdo", y anunciar que el nuevo pleno "será muy pronto", y levantar la sesión que había consumido poco más de veinte minutos. Pocas horas después, daba a conocer la fecha del lunes 3 de abril.



Fue a través de un comunicado oficial en el que el alcalde aseguraba quede "en aras de una mayor transparencia, nos parecía lógico y necesario hacer entrega de ese informe para analizar en profundidad la propuesta DO y establecer un mejor debate, de ahí la solicitud aceptada de posponer el pleno para estudiar el documento".



Pero en las breves intervenciones, con interrupciones continuas, el regidor proclamó que "el informe es clarísimo", en el sentido de que el asesor jurídico entiende que se pueden delegar las competencias en un edil de la Corporación, aunque advierte que "las facultades negociadoras son muy limitadas". Y rechazar la acusación de Jácome de que se trata de una "informe a la medida" de lo que quiere el gobierno popular. De ahí la recomendación de Jesús Vázquez fue que "léase el informe y después opine".