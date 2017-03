El Concello de Maceda lleva ocho años con los presupuestos prorrogados

El PSOE denuncia la "catastrófica gestión" del gobierno del PP en Maceda, al llevar nada menos que 8 años con los presupuestos prorrogados, funcionando a base de modificaciones y reconocimientos extrajudiciales de créditos. Y de hecho, critica que a pesar de llevar 4 meses sin convocar un pleno, el alcalde, Rubén Quintas, se ve obligado a hacerlo para llevar la primera de las modificaciones de este año por 220.328 euros, y un reconocimiento extrajudicial de 251.455, "lo que supone, en conjunto, un cuarto del presupuesto total de Maceda".



Los socialistas se quejan de la "falta absoluta de transparencia y mala gestión", a lo que añade la " desproporcionada subida de la tasa de la escuela infantil, que pasaría de 50 euros al mes a 100 por la jornada completa. La portavoz, Ana María Rodríguez, dice que "ésta solo es una de las muchas tasas que tienen que soportar los vecinos sin que revierta en mejoras en los servicios recibidos".



Apunta de que a pesar de que Maceda ya salió del Plan de Ajuste, el gobierno "no tiene a bien minorar la carga para los ciudadanos y, de hecho, no solo aplican esta subida que afecta a los padres, sino que ya en 2015 revocaron una bajada de la tasa de basura y se negaron, en noviembre pasado, a aprobar la iniciativa socialista de bajada del IBI".



La bajada del IBI "no es menor", puesto que se recogieron cientos de firmas pidiendo bajar del 0,6 al 0,4 por ciento, "previendo lo que iba a acontecer con la actualización de los valores catastrales".



Desde el PSOE indican que esta inyección de dinero recaudado y por recaudar, "no se está traduciendo en lo que están recibiendo los vecinos de Maceda, ni siquiera en ayudas básicas como la de compra de material escolar para los niños", algo que propusieron.



También echan en falta el Centro de Día que "ahora es el momento de que pase a funcionar, también, como residencia, y que "no se está haciendo absolutamente nada por la conciliación de la vida laboral y familiar", o que tampoco se apuesta por el emprendimiento o los pequeños y medianos negocios".



Dice no se trata de eximir de impuestos a nadie ya que el concello precisa de financiamiento, pero si de aliviar la carga de los que siempre aportan y buscar nuevas fuentes, tales como gravar por el uso del dominio público por parte de las empresas de energía". Apunta que la desidia del actual gobierno es tal que ya no se molesta ni en aprobar la cuenta xeral de 2016, ni en convocar plenos, ni propone unos presupuestos.