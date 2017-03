Seis peatones y 50 conductores denunciados en una semana en la campaña para frenar los atrpellos

La campaña de prevención y sensibilización para peatones y conductores que puso en marcha la Policía Local de Ourense el pasado 16 de marzo se cerró el pasado viernes 24 con un balance de 56 denuncias y 59 advertencias. Con el objetivo de garantizar una mayor seguridad vial y reducir los atropellos (ayer se registraron tres, uno de ellos con herido grave), los agentes realizaron sucesivos controles preventivos en pasos de peatones y zonas próximas vigilando tanto a las personas que cruzan la vía, como a conductores y vehículos mal estacionados.



En el plazo de una semana fueron denunciados 34 conductores por tener mal estacionado su vehículo y 16 por no respetar la prioridad de paso del peatón o la indicación del semáforo a favor de estos. Asimismo, los agentes de la Policía Local tramitaron otras seis denuncias a peatones por cruzar mal en pasos de peatones o fuera de ellos. A modo de concienciación, también se realizaron advertencias a peatones por cruzar de forma indebida: un total de 59.



La campaña se llevó a cabo en distintas zonas de la ciudad tanto céntricas como barrios, distribuidas en cuatro bloques de actuación, pero con mayor presencia en Progreso-Alameda, Vicente Risco, avenida de Santiago, Habana, Paseo, Parque de San Lázaro, Celso Emilio Ferreiro con Manuel Pereira, avenida de Buenos Aires-Xoán de Nóvoa, Iglesias Albariño, entorno del Posío, Peña Trevinca-Granxa y Basilio Alvarez.



La Policía Local advierte de que no bajará "la guardia" y mantendrá la vigilancia en estas zonas en sus controles rutinarios y diarios de tráfico, sobre todo en las zonas en las que más problemas se han detectado.



Por otro lado, la Policía Local impartirá mañana una charla sobre sistemas de retención infantil en las oficinas que tiene la concejalía de Sanidad, en As Lagoas.