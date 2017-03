Unas retribuciones que formen parte del complemento específico

El pago de horas extraordinarias y los complementos de nocturnidad, festividad y productividad sigue siendo uno de los focos de polémica, así como generador de un "gasto desorbitado", como queda reflejado en los datos de los últimos años. En este sentido, por parte de la Policía Local, un grupo de agentes tiene intención de reunirse con los grupos de la oposición para abordar el tema de la nocturnidad.



Sobre esta cuestión aseguran que lo más lógico es que forme parte del complemento específico, como así lo recoge el Acuerdo Regulador para los empleados municipales, aunque con la coletilla de "cuando se pueda". Y por lo que se comprueba no existe ningún interés en que eso sea así, por lo que surgen las sospechas sobre la "discrecionalidad" de la nocturnidad.



Sobre esta cuestión, el portavoz de DO, Pérez Jácome, que no quiso entrar en la dinámica de la edil de Personal, Flora Moure, de cruce de acusaciones, alerta de que el gobierno "los utiliza como un saco sin fondo, y se le debe poner freno". Por ello no descarta, una vez cuenten con todos los datos y si existe "intencionalidad" en determinadas actuaciones para estos pagos, denunciarlo, "lo mismo que hicimos en el caso del pabellón de deportes, al pagarse más de 100.000 euros en horas extras".