La Miteu acapara la oferta cultural de la ciudad con 30 espectáculos en 17 días

La Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, Miteu, es un clásico de la primavera en As Burgas. Con 21 ediciones a sus espaldas, este certamen dedicado a poner sobre el escenario el trabajo de los grupos universitarios a nivel internacional vuelve a irrumpir en la vida cultural y social de Ourense con un amplio programa que incluye 30 espectáculos en 17 días.



El 20 de abril arranca la 22 edición de un festival que se ha convertido en una cita más que consolidada. "No se concibe la programación cultural de esta ciudad sin la Miteu", dijo ayer el alcalde, Jesús Vázquez, en la presentación del programa que tuvo lugar en el Teatro Principal, a cargo del director y la coordinadora, Fernando Dacosta y Sabela Gago, ambos integrantes de la compañía Sarabela que dirige las aulas de teatro del campus de Ourense y esta Mostra desde su inicio.



Acompañados por representantes políticos de la Xunta, Diputación, Concello y Campus de Ourense como entidades colaboradoras del certamen, desgranaron los detalles del festival que comenzará con el tradicional desfile por la calle Paseo a cargo del grupo Rosaura del campus anfitrión y finalizará el 6 de mayo con la entrega de premios y el estreno de la obra del grupo Maricastaña, el nivel avanzado del aula universitaria local que este año presenta "A última cornixa do mundo".



Entre una y otra, la Miteu ofrece un amplísimo y variado programa con cabida para todas las artes escénicas, desde el teatro a la danza, el circo, la música o el clown. En palabras de Dacosta, una Mostra "equilibrada, poética y divertida".



Las actuaciones de Pablo Carbonell, Albert Pla y Clownic, la compañía creada hace dos décadas por Tricicle, son los platos fuertes del cartel en el que 10 de los 30 espectáculos programados corresponden a compañías profesionales y grupos invitados procedentes de Galicia, Madrid, Andalucía, Cataluña, Euskadi, Portugal, Colombia, Costa de Marfil y una coproducción Irak-Holanda-Suecia. El resto son espectáculos de grupos de teatro universitario de Galicia, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Navarra, Madrid y Portugal.



Dacosta explicó que el programa se estructura en tres apartados. Por un lado, el teatro social y comprometido que da voz a los grupos de países en conflicto, este año con la presencia de Irak, Colombia y Costa de Marfil. Otras dos secciones están dedicadas al humor y la música.



Así, en la programación figura la actuación "El mundo de la tarántula", de Pablo Carbonell, el jueves 20, o el espectáculo "One man alone", de la compañía lusa Teatro da Didascalia. Clownic, presenta "Ticket", el viernes 28; y los andaluces Vaivén Circo estarán el viernes 21. En el apartado musical, Albert Pla ofrecerá un concierto el 5 de mayo en el Auditorio, y el artista DePedro actuará en el Teatro Principal el martes 2 en el marco de la ICC Week, cuya inauguración se ha incorporado al programa de la Miteu.