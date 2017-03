Jácome critica al presidente de los arquitectos por rechazar reunirse con el grupo de DO

El portavoz de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, denuncia que el presidente de colegio de Arquitecto de Ourense, Alberto de Paula, se niega a recibir a su formación política, después de que solicitasen una reunión con él y con representantes del colegio profesional en varias ocasiones y por diferentes vías, para tratar un "tema vital", como es el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).



Es por eso que después del último intento, al dirigirse de forma directa al presidente, Jácome considera que este "ninguneo y desprecio" a DO es una "irresponsabilidad tremenda", no ya porque "somos el segundo partido político de la ciudad en votos", y a lude a los 13.600 que consiguieron en las pasadas elecciones municipales, sino porque se trata de un asunto de especial relevancia para la ciudad, como es el futuro urbanístico.



De ahí que a través de un comunicado, el portavoz de DO asegure que un presidente, en alusión a de Paula, que "filtra reuniones según sus filias o fobias personales, no puede dirigir ni representar al colectivo profesional de arquitectura". Y advierte que "no es la primera vez que nos evita".