Irak, Costa de Marfil y Colombia aportan la dosis de compromiso

La sección "Voces acaladas" que da cobertura al teatro social y comprometido de los países en conflicto, es una línea que la Miteu incorporó hace años y se ha convertido en una parte irrenunciable del programa. "Las bombas de Irak son nuestras bombas y no podemos mirar hacia otro lado", afirmó Fernando Dacosta, director de la Miteu. Conseguir la presencia de este país en los escenarios de Ourense ha sido "difícil", pero finalmente la Mostra contará con Al Salam Group of Modern Art y "Los niños de la guerra", una coproducción Irak-Holanda-Suecia. Esta función, el miércoles 26, a la 20.30 horas en el Teatro Principal, abrirá al final un debate con Muhsin Al-Ramli, escritor y humanista. Esta sección también ofrecerá la mirada de las mujeres de los sicarios colombianos con la obra "Mi parce", de Carolina Torres Topaga, que estará en la ciudad el jueves 20. Costa de Marfil, que "sufre una guerra colonial acallada", también está en el cartel de la Miteu representando a África con Bin Kadi So, el viernes 5 de mayo.



La 22 edición incluye figuras como Federico García Lorca y Valle-Inclán, a través del aula de teatro de la Universidad de Almería y la compañía de teatro de la universidad Carlos III, de Madrid. El cantante gallego Samuel Diz ofrecerá un concierto bajo el título "A música na vida de Lorca", el jueves 4 en el Auditorio.



74.600 euros



La 22 edición tiene un presupuesto de 74.600 euros fruto de las aportaciones que realiza el Concello, la Diputación, el campus de Ourense y la Xunta, que además colaboran cediendo salas, programaciones especiales y otros servicios, como el transporte en autobús de las compañías. Fernando Dacosta recordó que el 21% de este importe retorna al Estado a través del IVA, mientras que el 41% se dedica al pago de viajes y cachés de los grupos. El 15% se invierte en hoteles y restaurantes de la ciudad.