El gobierno carballiñés dice que perdió ayudas por "ignorancia u olvido"

Ante la aclaración de la edil de Bienestar Social de O Carballiño, Marina Ortega, de que no optó a la subvención para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (Bo Día Familia) de la Diputación por ser incompatible con otra de la Xunta de mayor cuantía, el PP observa que se pone en evidencia "al dar a ver que no entiende de incompatibilidades de estas subvenciones o pone de relieve su incompetencia".



Desde el PP aseguran se pone de manifiesto que el motivo de esta incompetencia es, o por olvido y falta de voluntad, o por ignorancia sobre los requisitos e incompatibilidades. Así, pone de ejemplo que en 2015 y para es ejercicio la resolución de bases de subvención para BenOurense Infancia es de febrero y la resolución de beneficiario del programa provincial es de mayo, y en ese caso O Carballiño figura como beneficiario. La resolución de bases para programas de conciliación es de octubre y la resolución de beneficiarios es de diciembre, y O Carballiño está.



De ello se concluye "que el PP solicitó la que le correspondía en tiempo y forma antes de junio, y el PSOE, cuando entró a gobernar fue el que solicitó ante la Xunta y para el mismo proyecto, "ya sabiendo que ambas eran incompatibles y fue ahí cuando pudo tener pedido subvención para otro proyecto de conciliación, como "Verans Divertidos" u otra distinta potenciando actividades nuevas".



Pero en el año 2016 apunta que el PSOE solicitó solo la subvención de BenOurense infantil y no hizo solicitó alguna ante la Xunta para conciliación dejando pasar la opción de beneficiarse para algún otro proyecto de conciliación. O llegado el caso, hacer al revés, pedir a la Diputación para "Verán Divertido" u otras a desarrollarse, y pedir ante la Xunta para Bo día Familia.



En todo caso, advierte que ya en 2016 decidieron acudir solo a la Diputación y no a la Xunta para la ayuda para conciliación, y en 2017 "ya no solicitó la de BenOurense infantil, justo el año en el que la Diputación puso más dinero que nunca, y no pudo hacer solicitud alguna ante la Xunta para conciliación ya que aún no se abrió el plazo para esa convocatoria". Dice ello demuestra que en los tres últimos años el PSOE está perdiendo subvenciones compatibles.