Los floristas preparan una exposición de grandes estructuras

La Asociación de Floristas de Ourense y Provincia (Aflor) prepara una acción formativa especial que tendrá como broche final el Día del Florista. Contará con cuatro jornadas, en las que las flores y la creatividad se convertirán en protagonistas. Participarán en un curso de Arte Floral para Grandes Estructuras, impartido por la campeona de la Copa de España de Interflora, Soraya Rojo.



La presidenta y el vicepresidente de la asociación, Inés Lage y Jesús de Dios, comparecieron junto a Beatriz Gómez, su homóloga en la Federación de Comercio para avanzar datos del programa. Detallaron que el Liceo acogerá la celebración de este curso los días 6, 7 y 8 de abril, para realizar a continuación una exposición, en el patio central del mismo edificio, con todos los trabajos que se hagan. La muestra será inaugurada el sábado 8 de abril, a las 19 horas, y a ella "están invitados todos los ourensanos que quieran apreciar la artesanía de estos profesionales", para la que utilizarán además de flores, todo tipo de materiales y herramientas para construir las estructuras que soportarán el diseño final. Ese mismo día, los profesionales del sector repartirán flores a la entrada del Liceo para invitar a la exposición. La entrada será libre. La muestra permanecerá abierta, a partir de esa fecha, durante cuatro días.



El gremio de floristas se reunirá de nuevo el domingo en el Liceo, día 9 de abril, para disfrutar de una comida, con la que cerrará las jornadas de exaltación de su trabajo.



Con esta iniciativa, los floristas quieren llamar la atención sobre su trabajo y "el mimo y la creatividad" con que tratan las flores, frente a las compras realizadas en las grandes superficies, "donde el producto no es tratado adecuadamente, no asesoran sobre cuidados y no ponen atención a los detalles" como los profesionales del gremio.



La Asociación de Floristas de Ourense y Provincia realiza estas actividades para que los profesionales del gremio puedan especializarse y para contrarrestar los efectos de las ventas en grandes áreas y bazares que tanto les perjudican. El vicepresidente advierte de que en algunas fechas puntuales, las floristerías pierden por este motivo hasta el 70% de las ventas, a pesar de que se trata de "meros intermediarios", a diferencia de los profesionales que "entienden y saben tratar el producto", además de trabajar con él para hacer "arte floral".



La asociación quiere "concienciar a la gente" de que ellos ofrecen calidad y creatividad, diseño, consejo, y que garantizan la conservación y tratamiento de la flor en sus establecimientos.



En cuanto al intrusismo denunciado por el sector en la campaña de Todos los Santos, los representantes de Aflor explican que iniciaron trámites y reclamaciones ante las administraciones pertinentes, "pero no dieron el fruto deseado", puesto que algunos establecimientos tienen una licencia para venta de todo tipo de artículos y entre ellos se incluyen las flores.