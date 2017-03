El Festival de Cine, una referencia del audiovisual del noroeste peninsular

El alcalde y el director del OFF, durante la reunión. // Iñaki Osorio

Un objetivo y a la vez un reto. Conseguir que las vigésimo segunda edición del Festival de Cine Internacional de Ourense se consolide como la cita del audiovisual del Noroeste de al Península Ibérica, con gran implicación del mundo lusófono. Así lo puso de manifiesto el alcalde, Jesús Vázquez, al termino de la reunión de trabajo que mantuvo con el director del OFF, Fran Gayo, para planificar los avances de la nueva edición.



En este sentido, Fran Gayo explica que "se puso sobre la mesa todos los contenidos en los que llevamos trabajando desde hace semanas", y destacar que todo lo relacionado con la programación "está muy avanzada". Otra de las cuestiones que se trató, es el trabajo que se lleva a cabo con las universidades y filmotecas, así como en la financiación del propio certamen.



El director del festiva de cine aseguró que todo el equipo de organización "estamos trabajando muy ilusionados", con la certeza de que la anterior edición fue "un gran festival.



Y eso que, como reconocía Gayo, se había trabajado con "plazos muy arriesgados", debido al poco tiempo del que se dispuso, una vez que se decidió dar un cambio en todo lo que se refiere a la organización.



En lo que también se está trabajando es en la captación de colaboradores para el certamen, que permitirá una mejora sensible. Pero sobre está cuestión, al igual que en lo que se refiere al programa, el director del festival dijo que "no se puede adelantar nada".