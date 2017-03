Familias de tres colegios avalan con 5.200 firmas su demanda de una nueva aula de ESO en el Otero Pedrayo

Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de educación Infantil y Primaria de A Inmaculada, Os Rosais e Irmáns Villar de la ciudad entregaron ayer por la mañana un escrito en la delegación territorial de la Xunta dirigido al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el que demandan la creación de una nueva línea de ESO en el IES Otero Pedrayo. Esta reivindicación se acompaña de un paquete de 5.200 firmas de apoyo que las Anpas recogieron en centros educativos, parques y calle Paseo, durante la última semana.



Esta demanda, explica la portavoz Enriqueta López, no es una reclamación puntual para el próximo curso, sino una "propuesta de futuro", ya que la escolarización en esta zona de la ciudad, en el entorno de O Posío, "ha crecido en los últimos años".



Los tres CEIP citados están adscritos al IES Otero Pedrayo, de forma que al concluir su etapa educativa en Primaria, los alumnos tienen este instituto como centro de referencia para iniciar la ESO. En la actualidad hay tres líneas de Secundaria y 84 plazas ofertadas en primer curso. No obstante, y según han podido saber las asociaciones de padres y madres "de forma no oficial", es que hay 113 reservas. Esto implica que las solicitudes "serán sometidas a un proceso de selección que puede dejar fuera a alumnos con derecho a estudiar en el centro, enviarlos lejos del barrio y romper grupos de compañeros de aula", explica Enriqueta López. Los institutos públicos más próximos serían la Universidad Laboral y el Ferro Couselo.



Las asociaciones afirman que el IES Otero Pedrayo tiene capacidad para albergar una nueva línea de ESO, "hay aulas libres y profesores disponibles", apunta la portavoz del colectivo. Esto sostiene, a su juicio, la viabilidad de una demanda que cubriría las necesidades de los tres centros adscritos.



Enriqueta López explica que entre las 113 solicitudes hay alumnos que no proceden de estos tres centros. En cualquier caso, añade que si se tuviese en cuenta solo la demanda de los tres adscritos las tres aulas del IES Otero Pedrayo serían igualmente insuficientes: "Si pidiesen plaza todos los alumnos, 10 se quedarían fuera". Con este dato, el colectivo quiere dejar claro que la creación de la cuarta línea de ESO es una necesidad real y aclaran que su solicitud "es para que entren todos los que la han pedido". La ratio por aula es de 30 alumnos, de forma que la implantación de una cuarta línea en primero, y progresivamente en los tres cursos siguientes, daría cobertura a los 113 demandantes que, según sus datos, quieren matricularse en este IES.



Recientemente se han reunido con la responsable de la jefatura territorial de Educación y mañana los recibirá la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz. Con el conselleiro no han solicitado una entrevista porque el tiempo apremia: "Las listas provisionales salen el 24 de abril, tenemos que resolver esto antes de que se publique la orden".