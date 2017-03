Arresto e internamiento tras cuatro intentos fallidos de regularizar su situación en España

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Ourense a un hombre de 36 años y nacionalidad dominicana acusado de falsedad documental e infracción de la ley de extranjería. Junto a él, fue arrestada también una mujer con la que se inscribió en el Registro de Parejas de Hecho de la Xunta de Galicia, acusada de un presunto delito de falsedad documental.



El detenido, natural de Santo Domingo (República Dominicana), tiene un historial policial en el que constan seis detenciones anteriores. Sumado esto a que, según la información facilitada por Comisaría, intentó hasta en cuatro ocasiones en 2016 regularizar su estancia ilegal en España, la Subdelegación del Gobierno decidió dictar orden de expulsión del territorio nacional y ahora de internamiento en un centro de extranjería (CIE) para asegurar que se ejecuta esta medida. La Policía Nacional recalca que esta resolución no se debe únicamente a su situación irregular, sino a sus antecedentes e historial.



El ciudadano se encuentra ya en el CIE de Madrid, a la espera de que se ejecute la orden de expulsión. La mujer detenida por falsedad documental es una ourensana de 32 años que carece de detenciones anteriores.



Esta operación policial se inició el 28 de noviembre del pasado año en la ciudad de As Burgas a cargo de la brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial, encargada de controlar que la regularización de los ciudadanos extranjeros en nuestro país se hace conforme a la legalidad. Fue en el marco de estas tareas cuando se fijaron en el caso de un ciudadano nacido en Santo Domingo (República Dominicana) y una ciudadana española que solicitaban inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la Xunta de Galicia de Ourense. Concretamente, ese ciudadano dominicano, ahora internado, ya está casado en su país y había intentado en ocasiones anteriores regularizar su situación en España de forma fraudulenta.



En la primera ocasión, se registró como pareja de hecho con una ciudadana de origen dominicano nacionalizada española que ya estaba casada en su país de origen. En un segundo intento, la Subdelegación del Gobierno en Ourense le denegó la renovación de su permiso de trabajo y residencia, ya que simuló una actividad de venta ambulante de gorras. En una tercera ocasión, intentó inscribirse como pareja de hecho con una ciudadana española aportando un acta de divorcio obtenida en su país de origen de manera ilícita.



El 13 de diciembre del 2016, la Subdelegación de Gobierno de Ourense decretó su expulsión del espacio Schengen por un período de tres años. La Policía Nacional explica que tras su detención el pasado jueves se solicitó su internamiento en un CIE como medida "imprescindible" para ejecutar su expulsión. Esta solicitud "no se basa únicamente en la mera estancia irregular", añaden desde Comisaría, "sino que a esta persona le constan numerosos antecedentes policiales y judiciales, lo que pone de manifiesto que no se adapta a las normas de convivencia establecidas por la sociedad, careciendo de todo tipo de arraigo ya sea de tipo social, laboral o familiar".