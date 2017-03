La Policía detecta cada tres días una denuncia falsa para cobrar el seguro

La Comisaría de la Policía Nacional registra diariamente una media de 30 denuncias por múltiples ilícitos: pérdida o extravío de objetos personales, desperfectos en el mobiliario urbano o pequeños impactos en vehículos. Sin embargo estas denuncias no siempre buscan reparar el daño causado, sino un beneficio personal. Cada tres días, una media de diez al mes, se detecta en las dependencias policiales una denuncia falsa. En el 90% de estos casos, se trata de falsos robos con violencia cuyo objetivo es el cobro de una indemnización por parte de la compañía aseguradora. No se trata de un mal menor, sino que la interposición de una denuncia falsa puede traducirse en la comisión de los ilícitos de estafa y simulación de delito.



¿Y cuál es el 'blanco' de estas denuncias falsas? Desde la comisaría viguesa lo tienen claro: los teléfonos móviles. La generalización del uso de estos terminales de elevado coste ha propiciado el incremento de las denuncias simuladas para el cobro de los seguros de robo o pérdida, ya que para que la compañía asuma el coste de un teléfono nuevo es necesario la presentación de una denuncia.



El aumento en la detección de estas simulación se debe a la prioridad que dan los agentes a la investigación de los robos con violencia, tanto si se trata de reales como falsos. ¿Y cómo se detectan? Fuentes policiales aseguran que a la mayoría de denunciantes falsos se les 'caza' en la misma Oficina de Denuncias una vez relatan los presuntos hechos delictivos. "No saben describir a la persona, o simplemente dicen que iba con la cara cubierta o cualquier otra excusa pero no pueden decirte muchos más datos. Ahí es cuando empiezas a sospechar porque lo normal es que una víctima de un robo o tirón recuerda la situación mientras que en los casos inventados, los denunciantes terminan cediendo a las preguntas de los agentes", revelan fuentes policiales.



Otra forma de pillar muchas veces la simulación de robos de teléfonos pasa por comprobar que la SIM del terminal sigue operativa, cuando lo habitual es que "si roban el móvil avises a tu compañía". Muchas veces es más sencillo dar carpetazo a los casos de robo o hurto simulado que a los reales. Estas mistas fuentes policiales destacan a que pasados tres días de la interposición de la denuncia, si no se ha podido hallar ningún detalle para dar con los responsable, se archivaría provisionalmente el caso.



Uno de los últimos casos de denuncias falsas que más llamó la atención de los agentes fue el protagonizado por una abogada local, que acudió en reiteradas ocasiones a la Oficina de Denuncias de la comisaría de López Mora indicando que había sido víctima de varios robos, entre ellos, el de su teléfono móvil.



Tras días de investigación se descubrió que todo se trataba de una farsa para lograr un ilícito beneficio económico.



El denunciante que presente una denuncia falsa con el fin de cobrar el dinero de un seguro está incurriendo en dos delitos tipificados como son la estafa y la simulación de delito. El Código Penal contempla como castigo para los autores de denuncias falsas y penas de prisión entre uno a cuatro años de prisión o multa del doble de lo defraudado en caso de delitos de estafa.