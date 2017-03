Los agravios con los particulares si no limpian sus parcelas

Otra de las cuestiones en las que incide Arturo Rodríguez es en la discriminación de trato que existe, ya que mientras algunos particulares recibieron notificaciones para que procedan a limpiar parcelas en esas zonas, "lo que me parece muy bien", aclara, de lo contrario se abrirá un expediente sancionador, no hacen lo mismo con las de titularidad pública.



Lo que no acaban de entender los vecinos de las zonas por donde discurre el Barbaña, así como el Villaescusa, mal denominado Barbañica, es que pasen los años y siga en la misma situación, sin que a día de hoy se tenga conocimiento de un plan específico. Y eso que el Concello, con el apoyo de el grupo popular y los socialistas aprobaron un plan de inversiones que supera los 12,5 millones de euros para diferentes actuaciones. La conclusión a la que llega Arturo Rodríguez es que "no les interesa nada esta zona".