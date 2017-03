El abandono de la otra ribera, la del Barbaña

Es la otra cara de la moneda ambiental de la ciudad. Se trata de la otra ribera, la del río Barbaña, y como aseguran los vecinos por donde discurre "una vergüenza" cómo está y la tiene. La maleza se apodera de una buena parte del cauce del río, así como de algunos de los que estaban a ser llamados paseos peatonales para disfrute de los ciudadanos.



De ahí que no resulte extraño que colectivos vecinales reactiven sus protestas, y señalando al Concello de la capital y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En este sentido, el presidente de la asociación de vecinos Carlasca, en la zona de A Carballeira, Arturo Rodríguez, dejaba patente su malestar con esta situación, así como la falta de respuesta de las instituciones.



"Las denuncias no sirven para nada y a los escritos que presentamos, ni caso", se lamenta el presidente vecinal que de forma cotidiana recorre esa zona, parte de la cual se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, pero, sobre todo, en algunos casos forma parte de ese espacio termal "del que luego presumen los políticos".



Es el caso de las traseras de la antigua cárcel, edificio en ruinas que estaba llamado a ser la referencia para el emplazamiento de un gran hotel balneario. Pero es tal su estado de abandono, con una invasión de maleza por todas partes, que para Rodríguez refleja las prioridades de "los que nos gobiernan". Pero sin dejar de lado a la oposición, por "no ser capaces de forzar a que eso no siga así".



Se deja de lado



Lo que está claro para estos vecinos, es que el río Barbaña siempre estuvo abocado al abandono, y que las actuaciones llevadas a cabo en las dos riberas del Miño, que dicen aplaudir, en esta zona nunca existieron. Y eso que "promesas hicieron muchas", sobre todo cuando fue el desastre ecológico por vertidos que arrasó toda la fauna y flora del Barbaña.



Pero como reconoce el presidente de Carlasca se quedo sólo en eso, promesas puntuales, pero sin llevar a cabo una actuación global que permita recuperar estos espacios naturales, tanto en lo que se refiere al cauce del río como a los paseos.



Para Rodríguez las imágenes lo dicen todo, por lo que insistirá en sus denuncias y de nuevo volverá a presentar escritos en el concello y la CHMS.