Gueshe Tenzing: "En el budismo el miedo no existe, es una visión errónea de la realidad"

"Imagínense que vamos caminando, hay poca luz y vemos algo enroscado sobre la hierba que nos produce miedo, pues creemos que es una serpiente, cuando en realidad solo son dos cordones blanco y negro enroscados. Si no imputáramos a esa realidad algo erróneo, no tendríamos miedo. Por eso desde la filosofía budista el miedo es solo una percepción equivocada de la realidad que provoca la mente".

Esta fue una de las claves, solo en apariencia sencillas, con las que el maestro tibetano Ven Gueshe Tenzing Tamding, director espiritual del Monasterio Chu Sup Tsang de Ventoselo de Beariz (Ourense), el único monasterio budista de Galicia, impartió ayer en el salón de actos de la biblioteca municipal de la ciudad, abarrotada por un público de lo más heterogéneo para escuchar las clave de su conferencia titulada "Cómo vencer el miedo".

Su mensaje encerraba en realidad algunas de esas claves de la filosofía budistas, cada vez más seguida en el mundo, para alcanzar la felicidad, un felicidad que no parte señalaron "de ningún dogma de fe, sino de un compromiso-

Nacido en Tíbet en el año 1965 con solo 12 años se exilió a la India y fue ordenado monje por r Tenzing Gyatso, es decir por su santidad el XIV Dalai Lama, del que fue traductor por el mundo durante años. Así Geshe Tenzing Tamding llegó a dirigir el monasterio budista de Chu Sup Tsang.

Anoche creó expectación con su presencia en Ourense, dado que solo visita este monasterio dos o tres veces al año para participar en unos cursos formativos que solo se imparten en este apartado lugar de Europa. En los próximos días estará impartiendo conferencia en Galicia luego se va a Estados Unidos o Sudamérica en un periplo imparable.

En un discurso ya para iniciados, profundizó en la diferencia entre el yo autoexistente, del que parten esas faltas imputaciones que son las que generan el miedo. cuando en realidad el "yo es interdependiente" indicó partiendo de una filosofía budista más profunda en ese sentido y que nos interrelaciona con otros "todos".

"Esas mentes erróneas son las que provocan el sufrimiento en el ser humano, a través del engaño, el orgullo o el rencor por ejemplo". Para acabar con esa "mentes negativas que producen un miedo infundado, y apostar por la felicidad, hay que potenciar la mente positiva y el amor, la paciencia, la compasión", señaló. Acabamos sufriendo, según Geshe Tenzing, "los mismos sentimientos negativos que provocamos en los demás, y el que causa dolor acaba sufriéndolo a la larga".

Entiende que en medio de una sociedad en caos, es normal "que cada vez haya más personas que acuden en occidente a esta filosofía de vida, que es el budismo reconoció esta autoridad mundial para sus millones de seguidores.

Así pues "la mente negativa no es la verdadera naturaleza de la mente, sino una mancha que se puede quitar, poco a poco, trabajando y así vendrán los resultados con el tiempo", dijo. Indicó que esta reprocidad del dar para recibir, desarrolla pensamientos positivos con familia y próximos, "no solo mejora tu salud, sino el trabajo, la economía, todo irá mejor", señaló. La Fundación Chu Sup Tsang, se dedica a preservar la cultura y el arte tibetano y la filosofía budista desde este enclave de Ourense. Su objetivo es conseguir en España una réplica de las principales universidades que había en Tíbet.