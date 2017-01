El 13,6% de los alumnos del campus abandona sus estudios después del primer año de ingreso

Un 13,6% de los alumnos que se matricularon en alguno de los títulos universitarios que se imparten en Ourense dejaron sus estudios y no regresaron al año siguiente. La tasa de abandono en el campus se ha reducido respecto a años anteriores (llegó al 17%) y está dos puntos por debajo de la media de la Universidad de Vigo. Por disciplinas, tiene más incidencia en las ciencias y la tecnología que en la rama jurídico social.

La universidad considera que un alumno ha renunciado a continuar los estudios cuando no se matricula al curso siguiente ni el segundo año después del primer ingreso. En el caso de Ourense, de los 850 estudiantes que iniciaron alguno de los trece grados más el doble grado que se impartían en el curso 2013-3014, un total de 146 no se reincorporaron en los dos años siguientes, lo que eleva la tasa de abandono en esta etapa de la enseñanza superior al 17,18%, una cifra inferior a la registrada en el conjunto de la UVigo, que se sitúa, según los últimos datos publicados, en el 20,2%. En los programas de máster este índice es muy bajo, ya que sólo el 3,37% de los matriculados en Ourense desiste y no completa sus estudios mejorando, lo que se traduce en una mejora de la media global que, como se ha dicho, es del 13,6%.

Entre los siete centros del campus de Ourense, incluyendo el adscrito de Enfermería, el que registra la mayor tasa de abandono es la Escuela Superior de Ingeniería Informática, curiosamente uno de los centros con mayor tasa de empleabilidad: el 95% de los egresados sale con un contrato laboral. No obstante, uno de cada cuatro alumnos desiste después del primer año. Pero cabe matizar que este índice, que eleva al 25,4% el abandono, incluye también los matriculados en el doble grado de Ingeniería Informática con Administración y Dirección de Empresas que tenía muy pocos matriculados. De los 9 que se atrevieron con los estudios simultáneos en 2013-2014, solo continuaron cuatro. Esto generó una tasa de abandono del 55,5% y elevó la media del centro. En cualquier caso, el grado en Ingeniería Informática que imparte la escuela tiene un índice de renuncia del 24,7% (de 97 matriculados desistieron 24), y el máster del mismo nombre, del 12,5%.

En la Facultad de Ciencias abandonan 16 de cada 100 alumnos, y es el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos el peor parado, con un 34,7% de abandonos, tras desistir 8 de los 23 matriculados. Este título es el que tiene la tasa de abandono más elevada entre los grados ofertados por el campus de Ourense. Ingeniería Agraria, además de ser la que menor matriculación tiene, también registra un elevado abandono: 2 de cada 10 matriculados.

En el otro extremo, y excluyendo los estudios de Enfermería en el centro adscrito al campus en el que la tasa de abandono es tan sólo del 5,5%, la Facultad de Ciencias de la Educación es la que menos renuncias registra. Sólo uno de cada diez matriculados abandona los estudios iniciados, siendo los grados de Educación Social y Trabajo Social los que más alumnos pierden al concluir el primer curso (ambas con una tasa del 18%). En cambio, los estudios de Educación Infantil y Educación Primaria registran índices del 8 y el 9,4% respectivamente, lo que se traduce en apenas 5 y 9 alumnos que no se matricularon en los dos años siguientes al primer ingreso. El vicedecano, Xosé Manuel Cid, señala que no siempre el descontento con la titulación tiene que ver con el abandono, sino que hay circunstancias externas como las familiares y, sobre todo, las económicas, que obligan a los alumnos a dejar sus estudios. De hecho, afirma que hace tan solo unos días dos exalumnos que dejaron sus estudios hace dos años acudieron al centro para informarse sobre cómo reincorporarse. "Figuran en la tasa de abandono pero tienen intención de volver", apunta.

Completando los datos, la Facultad de Geografía e Historia registra una tasa de abandono del 12,2%, la de Derecho un 11,7% y la de Ciencias Empresariales sube a 13,7%. Si se atiende sólo a los estudios de grado, estas dos últimas se igualan en un 17% y la de Historia sube al 15%.

Otro de los indicadores que se miden en los estudios universitarios es el rendimiento, que analiza el índice de créditos superados por los alumnos en el curso respecto a los matriculados. La tasa media del campus es del 75% el curso pasado, lo que significa que los alumnos aprueban 3 de cada 4 créditos. Por centros, el que mayor rendimiento tiene es la Facultad de Ciencias de la Educación, con un 87%, seguida de la de Enfermería, con un 86%. En tercer lugar está Ciencias, con un 72%, seguido de Geografía e Historia, con un 70%, Derecho, con un 68%, Ciencias Empresariales y Turismo, con un 62% e Ingeniería Informática, donde los alumnos superan el 60% de los créditos. En el caso de Empresariales y Turismo hay mucha diferencia en el rendimiento del alumnado: en Turismo es del 72%, mientras que en ADE cae al 55%, siendo este el título con la tasa más baja del campus en este indicador.