Festa do Botelo do Barco, para más de 1.300 personas

Festa do Botelo realizada en 2016. // FdV

Festa do Botelo realizada en 2016. // FdV

La XVII Festa do Botelo do Barco se celebra este fin de semana para exaltar este particular embutido que se elabora con el estómago del cerdo relleno de costillas adobadas, que luego se somete a un proceso de ahumado. Este producto se consume cocido con verdura y patadas. El evento fue declarado Festa de Interese Turístico en Galicia en el año 2014.

La XVII Festa do Botelo do Barco contará con unos 1.300 asistentes en la comida del pabellón de Calabagueiros. Muchos vecinos y visitantes también lo degustarán en los restaurantes de la villa.

O Barco celebra hoy el Día do Botelo. La actividad se inicia a las once de la mañana, con una feria de productos tradicionales. En la plaza Andrés de Prada habrá catorce puestos, que venderán botelos, miel y mermeladas, entre otros alimentos. La feria estará abierta durante todo el fin de semana.

Una vez inaugurada la feria, a las 12.30 se procederá a la entrega del documento acreditativo de la Mención de Honra a Lula a Pulpeira (Obdulia Fidalgo), cocinera encargada de preparar la comida del botelo durante quince años. A continuación los pregoneros, el actor Carlos Blanco y el dibujante de Faro de Vigo Luís Davila, harán su presentación del botelo. Será la primera vez que se haga un pregón hablado y dibujado a dos manos, según explican los propios pregoneros.

La comida comenzará a las 14.30 horas en el pabellón de Calabagueiros. Se degustarán 750 kilos de botelo, 350 de verdura y 500 kilos de patatas.