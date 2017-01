Jácome acusa a la ejecutiva local del PSOE de "mantener" un gobierno del PP en la ciudad

El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha arremetido hoy contra la ejecutiva local del PSOE después de que ésta decidiese anoche rechazar una moción de censura al gobierno del Partido Popular, alegando "desconfianza" en el partido de Jácome y de no darse una situación "lógica" para un gobierno de izquierdas.

Jácome señaló a la secretaria local y edil socialista Carmen Rodríguez y al portavoz del grupo municipal, Vázquez Barquero, a los que calificó de "cadáveres políticos que acabarán destrozando el PSOE" de ser los que frenan la moción. Y aseguró que "no son de izquierdas al mantener un gobierno de derechas". Pérez Jácome considera que aún queda "un último cartucho". Se refiere a que "en octubre se procederá a la elección de una nueva ejecutiva local del PSOE en la que espera que no repitan "estos dinosaurios a los que les importa un bledo la ciudad".

Asimismo, anunció que la próxima semana DO pone en marcha un protocolo de moción de censura que consistirá en presentar un documento que firmarán los ocho ediles y que remitirá a PSOE y Ourense en Común, consciente de que "no lo firmarán". El objetivo es que los ciudadanos "tengan claro" que ambas formaciones "no tienen intención de cambiar nada". Califica de "insólito" que los socialistas prefieran mantener un "gobienro del PP a formar parte de uno alternativo".



Apuesta

El portavoz de DO lanzó un órdago en en última comparecencia. Lo hizo en clave de apuesta que cifra en 100.000 euros. Dice que el PSOE no pasará de tres ediles en las elecciones municipales de 2019. Mientras, añadía que está "convencido" de que Democracia Ourensana conseguirá 14 y, por tanto, la mayoría absoluta.