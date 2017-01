Un hombre con problemas mentales siembra el pánico en un súper con 6 disparos de escopeta

No pretendía cometer un atraco ni encañonó a los empleados pero su violenta aparición sembró el pánico ayer en un supermercado de la Avenida de Otero Pedrayo de Ourense, a las 14 horas. "Pasamos mucho miedo, no sabíamos si había muertos", relata una testigo que pudo refugiarse en el local. Un joven disparó 6 veces en presencia de empleados y consumidores, se comió dos plátanos, cogió dinero de la caja, se fumó un cigarrillo. "Es una situación insólita", admiten fuentes policiales. Varias personas salieron a la carrera, gritando, ayudados por trabajadores cuando el individuo, Carlos Estéfano G. U., de 35 años, nacido en Bilbao, empezó a disparar en un lineal con una escopeta de caza de cañones paralelos, propiedad de su padre. Hasta la fecha no tenía antecedentes. Llevaba una mochila en una mano y la escopeta en la otra -entró con ella oculta en la bolsa-, iba provisto de más munición (quedaron sin detonar 11 de cartuchos del calibre 12), así como una botella de plástico con gasolina. El hombre padece un trastorno mental, según las autoridades. La Policía califica los hechos como posibles delitos de robo con violencia, atentado a la autoridad, homicidio en grado de tentativa, daños y tenencia ilícita. Las evaluaciones psiquiátricas del forense tendrán peso para determinar su responsabilidad penal así como hipotéticas atenuantes o eximentes.

Carlos Estéfano G. U., estudiante, es vecino del mismo edificio y asiduo del establecimiento en los últimos meses; a veces iba 4 y 5 veces al día para hacer pequeñas compras, según los trabajadores. Tras entrar sin despertar sospechas por la zona del aparcamiento, se detuvo en el linea de las bebidas alcohólicas, dejó la mochila en el suelo, sacó y montó la escopeta y realizó 4 disparos hacia el techo y la mercancía. Empleados y clientes entraron en pánico. En ese momento, "se dedicó a pasear entre las estanterías, comer un plátano en la zona de frutería y coger parte del dinero de la caja registradora, alzándolo al aire y la otra parte al suelo", según la comisaría. Los consumidores empezaron a correr para dejar el local. El atacante hizo otros 2 disparos que impactaron en un rótulo y en la cristalera de la entrada, en dirección al policía local fuera de servicio que, armado con su pistola particular, le había pedido que depusiera la escopeta. El proyectil impactó por encima de la altura del agente pero en su misma trayectoria.

Casi a la vez, varias patrullas de la comisaría se personaban en el lugar de los hechos, instando a los viandantes a apartarse por la presencia de una persona armada. "Posteriormente el sospechoso come un segundo plátano y deposita el arma encima del mostrador, momento que aprovecha el jefe del dispositivo de la Policía Nacional para encañonar desde la puerta al sospechoso, conminándole a que depusiera de su actitud", dice el relato de comisaría. Observando que el hombre ya no esgrimía el arma, el municipal y tres policías nacional accedieron al local y detuvieron al agresor. No opuso resistencia, levantó las manos y se arrodilló sin necesidad de ser reducido. Mientras era cercado, comía el plátano. En el bolsillo tenía 1.200 euros que había cogido de una de las cajas. "La conducta errática del presunto autor de los hechos permite suponer que el objetivo principal de su acción no era apoderarse de la recaudación", dice la Policía. Los agentes revisaron las cámaras para comprobar cómo actuó.

Ni trabajadores ni clientes resultaron heridos, pero sí se vivieron momentos de pánico y muchos nervios. La tensión y el miedo derivaron en llantos y abrazos a las puertas del local. El 061 movilizó una ambulancia al lugar del suceso que no tuvo que intervenir. El 112 recibió varias llamadas alertando del suceso, entre ellas la de uno de los empleados que se puso a salvo en los vestuarios del local. Efectivos de la Policía Local encontraron en un almacén a una docena de personas refugiadas allí, "sin querer abrir la puerta en un primer momento y muy angustiadas", según el cuerpo municipal.

Una testigo de lo ocurrido, Elena Álvarez, afirmó a Europa Press que en un principio pensó que se trataba de "una broma" y no le dio "importancia" porque había visto a unos niños riendo. Pronto se percató de la gravedad de los hechos. Pudo esconderse, junto a otras personas, en un almacén junto a la pescadería. Sintieron "mucho miedo", relató la testigo. La gente estaba "llorando" y sufrieron una tensa situación, "media hora escondidos" sin saber si "había gente viva o muerta", ya que escucharon varios disparos.

Según algunos trabajadores, oyeron al individuo gritar en árabe y la expresión "Alá es grande". Hablaba en vasco, según el agente municipal. La Policía descartaba nexo con el terrorismo. En los calabozos, al parecer, no se mostró arrepentido o apesadrumbrado en ningún momento, sino incluso satisfecho con el protagonismo. Había declinado ofrecer ninguna declaración a los policías (está en su derecho). El paso a disposición del juez de guardia queda pendiente del registro domiciliario, que se encontraba en curso la pasada noche.

El supermercado permaneció cerrado ayer por la tarde.