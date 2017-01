Vuelve a casa la mujer inocente que pasó 45 días en 4 prisiones

Nibia Aurora Cano Carrillo, de 49 años, es una mujer inocente que pasó 45 días en 4 prisiones. Una denuncia falsa de un extorsionador en su país, en Colombia, motivó su detención. La Fiscalía del país americano comprobó la acusación mendaz y canceló el arresto el 30 de noviembre pero la mujer, afincada en la ciudad gallega desde el año 2007, no fue liberada hasta que la orden llegó a España a principios de enero. Tras unos días de desconexión fuera de Ourense, Nibia Cano pasó ayer su primer día en su piso de O Couto, tratando de volver a la normalidad tras recuperar su vida. "Me siento muy feliz porque ya tengo mi libertad. Se demostró que era inocente; era lo que pedía a Dios durante todo ese tiempo. Yo pensaba si esto me está pasando a mí, ¿cuántas personas más habrá aquí dentro que son inocentes?", relataba ayer a FARO.

Un preso colombiana que la había extorsionado cuando Nibia tenía una empresa de calzados en su país, fue el que la acusó para buscar una reducción de condena. La vinculó a una facción del Ejército de Liberación Nacional, ELN, acusándola de participar en atentados que dejaron 8 muertos. Su implicación era absolutamente falsa. La detenida en Ourense es la víctima. Nibia Cano fue detenida y llevada al juzgado para una comparecencia por videoconferencia con la Audiencia Nacional. No tuvo la oportunidad de declarar. "Me dijeron que podía pasar 20 años en la cárcel por terrorismo y al escucharlo mi cabeza se quedó en blanco, ya no me pude defender", rememora esta mujer inocente, todavía emocionada por lo que ha sufrido.

"Siempre tuve una conducta intachable, igual aquí que en Colombia. Si hubiera debido algo con la justicia me habrían detenido en el aeropuerto, la última vez que estuve allí fue, hace 7 meses, por la muerte de mi madre", recuerda. De hecho, el día de su arresto, el 21 de noviembre, pasó la mañana en comisaría resolviendo trámites para traer a su hijo mediante una carta de invitación. Cuando la policía le preguntó si era Nibia Cano mientras tomaba algo en la cafetería de su edificio ella supuso que estaban averiguando su situación vital por ese trámite. Hasta que le comunicaron que estaba detenida por una orden internacional.

La Fiscalía de Colombia canceló la detención a los 9 días, el 30 de noviembre, pero su tiempo en prisión se prolongaría un mes más. Nibia Cano no tiene reproches más que para el preso que la difamó. "La policía de aquí hizo su trabajo, tenían que cumplir una orden de detención", acepta. De la prisión de Pereiro fue trasladada a León y de allí, a Ávila y a la madrileña de Estremera, donde finalmente fue liberada el 4 de enero.

En la cárcel la estancia fue difícil. "Yo solo lloraba y lloraba, lo más difícil fue la incomunicación", dice. Solo le permitían hacer llamadas en el traslado entre prisiones. En su calvario, Nibia Cano encontró apoyo en compatriotas y otras compañeras presas que le ofrecieron su apoyo. "Me decían que tenía que ser fuerte". También recibió aliento de una funcionaria. "Me dijo que saliera con la cabeza alta y que disfrutara".

Sus vecinos y conocidos la felicitan. "Me han llamado para dar la enhorabuena, me dicen que disfrute y que al final se ha hecho justicia", relata la mujer. A esta mujer inocente solo le falta por resolver la orden de expulsión incoada al ser detenida por hechos graves con los que nada tiene que ver, por lo que el archivo se presume inminente. No le apetece volver a Colombia si tiene que declarar por la denuncia falsa. "No sé si debo ir, pero ahora mismo me siento con mucho miedo y muy cargada".

Soltera y con dos hijos, de 25 y 21 años, Nibia Cano, ya en casa, desea ahora "descansar, hacer los trámites que tengo que hacer y volver a trabajar para poner mi cabeza en su lugar".