Buscan en toda España a una banda que robó 15.000 euros en joyas en Ourense

Miembros de la Policía Nacional de Ourense identificaron a tres personas, integrantes de un grupo criminal itinerante compuesto por 5 personas, cuya especialidad es la conocida en el argot policial como "La Mecha": aprovecharse del descuido para hurtar en establecimientos de joyería. La banda se llevó una manta de joyas valoradas en 15.000 euros de una céntrica joyería de Ourense, el pasado 9 de diciembre.

Los investigadores de la UDEV de la comisaría identificaron a dos varones y una mujer como tres miembros de los cinco que componen un grupo criminal "perfectamente estructurado, con distribución de funciones y un objetivo común, que no es otro que la perpetración continuada de delitos de hurto utilizando como "modus operandi" el descuido en establecimientos de joyería de todo el territorio nacional", según destaca la Policía Nacional.

Queda acreditada la participación de cinco personas, todas ellas con una función definida y previamente acordada. Es una pareja la que accede en primer lugar a la joyería para fijar el objetivo a sustraer, el emplazamiento, el número de personas que están en el interior ya sea como empleados o clientes, y cualquier detalle que ayude a cometer el delito. Cuando no se halla nadie en el interior del local la pareja sustrae la manta de joyas valorada en más de 15.000 euros; "todo ello dentro de una representación "teatral", muy bien estudiada, que se basa en tener a todos los dependientes ocupados; en la que generan confusión y caos haciendo creer a los responsables del establecimiento que es una acumulación temporal de clientes dentro de la operativa comercial diaria sin sospechar de las intenciones delictivas ni del concierto del grupo de "clientes", explica la comisaría.

Los cómplices aguardan en el exterior para en un momento dado, acceder al local y reclamar la presencia del empleado en el escaparate del establecimiento, realizando labores de distracción. Así la pareja que accedió en primer lugar se queda sola y puede sustraer lo elegido, "sin que su ilícito comportamiento sea detectado por nadie, abandonando posteriormente el establecimiento sin levantar sospechas", explica la Policía Nacional.

La encargada de la joyería se percató del hurto al colocar cada pieza exhibida en su lugar. En el caso de Ourense el engaño ha sido tal, que los autores no se limitaron a sustraer joyas individuales; si no que se llevaron la manta entera con las alhajas que previamente se le habían mostrado.

El grupo criminal, compuesto por cinco miembros, se mueve por toda España. Tres de los integrantes han sido identificados en Ourense y los otros dos restantes en otros hechos similares. La banda ha sido detectada en Madrid, Ciudad Real, A Coruña y la ciudad de As Burgas. Constan numerosas reclamaciones policiales y judiciales pendientes, por delitos contra el patrimonio. Los ladrones utilizan hostales o pensiones, usando documentación falsa o valiéndose de algún cómplice no fichado, con el objetivo de no ser detectados en la ciudad en donde delinquen, dificultando así su posterior identificación.

La Policía Nacional continúa con las pesquisas a nivel nacional para la búsqueda, localización y detención del grupo criminal identificado por la comisaría de Ourense, así como pare recuperar los efectos sustraídos. La investigación se desarrolla en el marco de la "Operación Cóndor", establecida a nivel de todo el Estado para la prevención de robos en joyerías.