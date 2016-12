La Ponte Vella de Ourense, marco del mensaje navideño de Feijóo

Los gallegos verán al presidente de la Xunta en su tradicional mensaje de Fin de Año con el fondo de la Ponte Vella de Ourense. Alberto Núñez Feijóo grabó esta tarde su alocución al pie de una infraestructura cuyo origen se remonta al siglo I, y que más que uno de los 8 puentes para salvar el río Miño es uno de los principales símbolos de la capital de As Burgas. Ya lo dice el refrán: "Tres cousas hai en Ourense que non hai en toda España: A Ponte Vella, O Santo Cristo e as Burgas vertendo auga".



El equipo de Feijóo subió una foto a su perfil oficial de las redes sociales Twitter y Facebook: "Esta tarde estivemos grabando a mensaxe de fin de ano ao carón dun dos monumentos galegos máis senlleiros. Recoñécelo?"A estas horas, cerca de 400 personas habían interactuado, y la mayoría acertó la pregunta lanzada por el presidente.





Esta tarde estivemos gravando a mensaxe de fin de ano ao carón dun dos monumentos galegos máis senlleiros. Recoñécelo? ?? pic.twitter.com/irL9VNegGg „ Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 29 de diciembre de 2016

La Ponte Vella, declarada, fue rehabilitada con ayudas de la Xunta de Galicia. Se aseguró la estructura, se limpiaron pintadas y malas hierbas, y se reformó la iluminación. El propio Feijóo asistió hace unos días al estreno de las nuevas luminarias , que proyectan luces cambiantes sobre la fachada secular de este puente ourensano.