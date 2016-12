"El traje nuevo de la emperatriz", teatro infantil militante a cargo del Aula Gepetto del campus

"El grupo está nervioso, como ante cualquier estreno, pero con muchas ganas ya de mostrar el trabajo realizado" , explica Elena Seijo, directora de Gepetto, el Aula de Teatro Infantil del campus de Ourense, que este año llevan a la 13 edición de la Mostra Internacional de Teatro , la Moti, "El traje nuevo de la Emperatriz" una adaptación de clásicos infantiles, que a los niños en una dialéctica muy actual, la del consumo excesivo y el desigual reparto de la riqueza.

Siguiendo la tradición de años anteriores, el aula estrenará su última producción en la Moti que se celebra del 26 a 30 de diciembre, con 16 compañías y 18 representaciones, que se llevarán a cabo en diferentes escenarios de la ciudad.

Gepetto estrenará "El traje nuevo de la emperatriz el martes 27 de diciembre, en el Auditorio Municipal de Ourense, con dos pases, uno a las 18.15 y otro a las 19.00 horas. Narra la historia de un país no muy lejano, en el que la emperatriz trae de cabeza a todo el reino. Sus cancilleres ya no saben como hacer para que pare de gastar y sea consciente de la crisis que asola al país. El pueblo pasa hambre y frío, pero a la emperatriz no deja de encargar lujosos e innecesarios vestidos. ¿Se rebelará el pueblo? Esa es la clave que desvelará la obra.

Interpretada por las personas que participaron este cuatrimestre en el aula de teatro infantil, esta escuela teatral mantiene su compromiso y aborda para su público, niños mayores de cinco años, la problemática de la pobreza y de la riqueza, del reparto desigual de los bienes. "Queremos que los niños y niñas sean conscientes de esta realidad" explica Seijo. La dirección y dramaturgia de "El traje nuevo de la emperatriz" corre a cargo de Elena Seijo, el espacio escénico es de Sarabela Teatro y Elena Seijo y el elenco está formado por Manuela Casal, Amada Saa, Noemí Guerrero, Carlos Quintas, Severino David Hermida, María Novoa, Esteban Rodríguez, Rosa María F. Vieira y Sonia Hierro.No hay excusas para disfrutar de una obra que busca el compromiso de niños y mayores.