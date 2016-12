Ourense en Común aleja la moción de censura al no apoyar a Pérez Jácome

El portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, aseguró ayer que su formación política no hará alcalde al líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, porque representa a un proyecto político próximo a Donald Trump: "No queremos cambiar a Hillary Clinton por Donald Trump". Y lo acusó de tener un objetivo, que no es otro que "cambiar políticos en el Concello en vez de políticas municipales", que es lo que planteaban en las reuniones celebradas por los tres grupos de la oposición durante el último mes y medio.

Sobre el documento firmado por los tres grupos para una propuesta programática alternativa al gobierno de Jesús Vázquez, Martiño Vázquez destaca que el 61% de su contenido es de Ourense en Común, lo que le lleva a dudar del interés real de cambio que tienen tanto DO y PSOE, en alusión a los programas electorales que habían presentado.

Insitió Martiño Vázquez, con lo que cerraba cualquier posibilidad apoyar una moción de censura, es que "ni por activa ni pasiva haremos alcalde a Pérez Jácome". E hizo una comparativa con los candidatos a las elecciones de los Estados Unidos, en el sentido de que OUeC "no apoyará a una persona que el proyecto político a liderar tiene una base ideológica próxima a Donald Trump".

Pero sin que eso quiera decir que apoye al gobierno de Jesús Vázquez, al que compara con Hillary Clinton. Para sentenciar que "no queremos ni la derecha de Hillary que representa, y mucho menos la extrema derecha de Donald Trump, que apoya Pérez Jácome".

En el capítulo de responsabilidades directas de lo que está sucediendo en el concello, y sobre un gobierno alternativo, Martiño Vázquez señala a Democracia Ourensana, por considerar que es el "mayor problema que existe".

El edil de la oposición critica que DO se presentara a las elecciones municipales con "con 25 propuestas a las que ahora renuncia". Algo similar a lo que sucede con el Partido Socialista, como así se desprende del documento programático aprobado por los tres grupos, fruto de las reuniones que se celebraron durante el último mes y medio.

Aunque desde un principio dejaron claro que "no formaríamos parte de ningún gobierno alternativo", desde OUeC se lamenta que el documento revele las "intencionalidades" de cada uno de los grupos de la oposición.

Por su parte el alcalde se mostró molesto con la comparativa realizada por el portavoz de OUeC, y es por eso lo que le reclama que aclare a qué se refería con la comparación con Hillary, "porque si se refiere a mi condición sexual, debería dimitir".