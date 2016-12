DO arremete contra las críticas vertidas por el portavoz de OUeC

Después de ser conocedores de las declaraciones del portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, por parte de Democracia Ourensana aseguran quedar "atónitos", y le acusan de "mentir" en todas y cada una de las reuniones de la oposición de las últimas seis semanas, ya que desde el primer al último día, se le preguntó reiteradamente, que si se consensuaba un programa electoral los tres grupos, era para "relevar" al PP y que "si no iban a apoyar una moción de censura, no tenía sentido que asistiera a las reuniones que llevábamos a cabo".

Es por eso que además de asegurar que Democracia Ourensana fue "tremendamente respetuosa y democrática", al incluir en las reuniones para hacer un programa electoral, a un partido, OUeC, "no necesario aritméticamente para la mayoría absoluta, aún así fue considerado para las reuniones".

Sostiene Pérez Jácome que DO y PSOE han sido partidos "tremendamente democráticos", ya que al no tener mayoría absoluta ninguno de ellos, obviamente hay que consensuar un programa, que no es en exclusiva el propio, lo cual conlleva renuncias "que hemos hecho". Y señala que si OUeC renuncia a apoyar una alternativa de gobierno, demuestra que "le importan más las personas que las ideas, lo cual es contrario a lo que siempre predican".