La natalidad apenas repunta en la provincia del doble "cheque bebé"

En Ourense, la provincia más envejecida de España, donde por cada menor de 15 años hay tres personas que superan los 65, las medidas de apoyo a la natalidad son casi una política de rescate. Desde 1980 se producen más fallecimientos que partos, en una herida demográfica que no se cura; y supura. El año pasado hubo 392 nacimientos por cada 1.000 muertes -1.835 alumbramientos en total-, y salvo Zamora, otro territorio en retroceso de la España interior, ninguna provincia presentó un dato más negativo. En la primera mitad de 2016, el último periodo estudiado por el INE, nacieron 883 niños en la provincia (murieron 2.366 personas entre enero y junio). La puesta en marcha de dos 'cheques bebé' en Ourense -uno de la Xunta y otro de la Diputación- tuvo como efecto un leve aumento: en el primer semestre de 2015, antes de su implantación, vinieron al mundo 846 bebés, solo un 3% menos.

Desde este 2016, dos administraciones distintas brindan ayudas en Ourense contra la baja natalidad, enfocadas a productos básicos y de higiene infantil, para familias que den a luz o adopten. La Xunta ofrece 1.200 euros repartidos en 12 mensualidades a través de la tarjeta "Benvida". Para el mismo tipo de compras, la Diputación contribuye con su tarjeta "ChegOU", una ayuda única de 300 euros.

La administración autonómica autorizó este año 1.192 solicitudes y rechazó 108. "Non temos datos exactos do importe que supón pero rondaría os 1,5 millóns de euros tendo en conta que podería haber algún parto múltiple", indican en la delegación territorial. La Diputación de Ourense concedió 1.243, desestimó 32 solicitudes que no cumplían los requisitos y está pendiente de resolver 93 casos.

Para el próximo año la institución provincial contempla partida al efecto. Al anunciar su particular 'cheque bebé', Baltar afirmó tener reservados, para tal fin, 800.000 euros en su plan del mandato 2015-2019. Las ayudas concedidas en este primer año suponen ya 372.900.

Las medidas de Xunta y Diputación tienen algún defecto, según padres consultados. La de la administración autonómica se percibe, en algún caso, con varios meses de retraso, si bien con todos las mensualidades devengadas incluidas. En la institución provincial, las ayudas de este año cubren todos los nacimientos de 2016, excepto los de diciembre, cuya aportación se reserva para la partida de 2017 y las solicitudes tienen de plazo hasta el 15 de enero. Un padre consultado por FARO vio nacer a su hija el 30 de noviembre: "Tal y como están las bases, los que hemos tenido hijos el último día de noviembre, disponemos apenas de unas horas para poder solicitar la subvención. Además, como la solicitud es vía telemática, el 1 de diciembre ya ni te permite cubrir el formulario diciendo que nació el 30".

La provincia más envejecida de España tiene menos de 10.000 habitantes con entre 0 y 4 años. La estadística señala que la gran mayoría de madres ourensanas da a luz entre los 31 y 38 años. Hubo 231 casos, en 2015, en los que la progenitora tenía entre 39 y 46. Beatriz Estévez es madre primeriza a los 40, por encima de la media de las debutantes (31 años en 2015, 25 en 1980). La hija de Beatriz e Isaac Paradela, de 41, es Adriana, nacida el 15 de agosto. Las ayudas, cree, "son escasas" si los ingresos domésticos son bajos. El cheque no pesa para tener un hijo. "Valoras que te apetezca, tener posibles y con quién dejarlo al ir a trabajar", opina esta madre. Para Beatriz el reto está en la conciliación. El padre es autónomo y aunque ella es profesora y no trabaja por las tardes, "me parece muy difícil conciliar sin apoyo familiar".