Una nueva ola de incendios desata la alerta y pone en peligro pueblos en Cualedro y Sandiás

La jornada previa al inicio de las lluvias generalizadas en toda Galicia fue caótica en Ourense. Varios incendios forestales (cuatro de más de 20 hectáreas) declarados de forma simultánea obligaron a la Xunta a reforzar la coordinación de los medios y el personal antiincendios en todo el distrito Verín-Viana, que comprende 12 municipios.

La población volvió a correr peligro por dos fuegos muy virulentos en Sandiás y Cualedro, y en este último caso, con verdadero riesgo para el pueblo de A Pedrosa, en el que no hubo tiempo siquiera para los desalojos. Este concello, con una elevadísima actividad incendiaria, registró en 2015 el mayor incendio del año en Galicia, con 3.180 hectáreas quemadas, por lo que ayer volvía a arder sobre lo ardido. El alcalde, Luciano Rivero, se mostraba desesperado e impotente ante la intencionalidad de estos focos y pedía mano dura contra los incendiarios: "Esto es un atentado, una cosa es quemar el monte pero estamos jugando con vidas humanas. Hoy (por ayer) la gente corrió peligro en la extinción y en las casas", lamentaba. El incendio entró por Portugal y se propagó por la Serra do Larouco con gran velocidad y virulencia avivado por un fuerte viento.

Rivero se encontraba en el concello vecino de Monterrei, donde los medios luchaban contra un fuego de más de 20 hectáreas que se inició a las 17.00 horas en Rebordondo, cuando le avisaron de que un frente procedente de Portugal entraba en Cualedro: "Ya no pude pasar, los vecinos de A Pedrosa (alrededor de 80) no tuvieron ni tiempo de salir de las casas y el fuego rodeó el pueblo", relata. Los mayores se quedaron encerrados en las viviendas y los jóvenes salieron a apagar como podían. Las llamas llegaron casi a las puertas, quemaron 'alpacas', aperos de labranza y un remolque, "pero por suerte no llegaron a las edificaciones y están todos a salvo", señalaba Rivera a las 21.00 horas, de camino para A Xironda, otro pueblo de 300 vecinos, al que se dirigía un frente "bastante grande". A falta de mediciones concretas, la superficie afectada supera las 20 hectáreas. El alcalde señalaba ayer que era difícil calcular la extensión por la cantidad de humo que había en la zona.

La Xunta decretó el nivel 2 en este incendio, al igual que en Sandiás, en la comarca de A Limia, donde las llamas también se aproximaron a las casas de la localidad del mismo nombre. En este caso, el incendio que comenzó a las 15.35 horas estaba estabilizado a las 18 horas, con una estimación provisional de 15 hectáreas quemadas. Al cierre de la edición seguía activada la situación 2 como medida preventiva por proximidad al núcleo de Coalloso.

En el distrito Verín-Viana, además de los fuegos de Cualedro y Monterrei, se registraron otros dos focos en Laza, en las localidades de Castro y Camba. Ambos seguían activos por la noche con al menos 40 y 60 hectáreas arrasadas, respectivamente. Otros dos fuegos de menor consideración afectaban también a esta demarcación. En el resto de la provincia se declararon, entre otros incendios, uno en Baños de Molgas, parroquia de Almoite, y otro en Bobadela, Xunqueira de Ambía, que al cierre de la edición seguía activo. El de Entrimo sigue en situación de controlado.

Vehículo incendiado

Por otro lado, un fuego declarado en un turismo a las 18.00 horas obligó a detener la circulación por la N-525, al paso por la localidad de Verín, sentido Madrid. Las llamas alcanzaron los márgenes de la carretera y afectaron a la vegetación. El conductor explicó al 112 que previamente había sufrido un accidente sin que nadie resultase herido.