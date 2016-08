Una limpiadora se juega la vida en la calle Valle Inclán

| No es nada nuevo. Los vecinos de la calle Valle Inclán están acostumbrados a ver como una persona se juega la vida, por no utilizar ningún sistema de seguridad en altura. La negligencia resulta sobrecogedora. Una limpiadora pone tanto celo en el trabajo que realiza, que no duda en encaramarse a una ventana para limpiar los cristales por fuera, a bastantes metros del suelo.