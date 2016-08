Borja Quintela: "Pasé de tener vergüenza en el karaoke, a escucharme en la radio"

Borja Quintela (Ourense, 1989) está sumergido en el proceso de promoción y difusión de su último single. Un merengue que lleva por título "Hasta quitarte la ropa" y que ha grabado con la discográfica Factoría Records. Además, durante este verano, el artista ourensano compagina su carrera en solitario con un puesto como vocalista en la orquesta Costa Dorada que le lleva de un lado a otro por el norte y centro de España.

- ¿En qué consiste exactamente la promoción de un single, qué es lo que hace?

- A nivel promoción hoy en día, las redes sociales mandan, son la clave, así que hasta el momento estamos intentando dar a conocer la canción especialmente mediante la fan page de Facebook y Twitter. También tengo bastante apoyo de Radio Líder, "Hasta quitarte la ropa" está sonando bastante en esta emisora y eso ayuda mucho a que la gente la conozca. Y además, aprovechando mi trabajo en la orquesta pues también voy a intentar colarla en el repertorio. Estoy pendiente de montarla con mis compañeros porque interpretarla en directo para el público es un punto muy positivo.

- Entonces no distribuye su single en formato físico, solamente digital, a través de la red.

- El formato físico está completamente muerto. Siempre será un sueño, pero es muy complicado. iTunes, Amazon, Playstore, Shazam, Youtube son las plataformas en las que tenemos presencia. Y ya hemos obtenido pequeños logros, a principios de mes "Hasta quitarte la ropa" fue número uno en el Top de Radio Líder, y hemos estado también en el top 100 de España que elabora iTunes.

- Compone sus propias canciones. ¿Cómo es el proceso y cuánto suele tardar?

- Yo compongo normalmente la melodía de voz y la letra. Para el acompañamiento musical doy la idea general, los acordes y después me la producen. En el caso de este último tema, me enganché a la melodía del estribillo soñando. De repente me desperté y eran las 5.30 de la mañana, y sabía que si me volvía a dormir me iba a olvidar, así que cogí el móvil, y en bajito, porque en mi casa estaban durmiendo, la grabé. Después vas jugando un poco con las notas y finalmente le añadí la letra, que era algo que tenía ya escrito y me pareció que estaban hechos el uno para el otro. En cuanto al tiempo, creo que si me pusiera, podría componer una canción en un día, pero a mí me gusta mucho trabajar las cosas, porque creo que los detalles son los que marcan la diferencia.

- ¿Se inspira en el trabajo de otros artistas?

- Sí, y suelo escuchar de todo para poder recoger lo que más me gusta de cada estilo a nivel de melodías y giros. Pero a la hora de escribir las letras suelo mirar en mi interior, recurro a mis experiencias. Y si tengo que escoger a los artistas que más admiro diría Luis Fonsi, David Bustamente y Leo Jiménez. Este último, aunque no tiene en principio nada que ver con mi estilo, porque el hace heavy y lo mío es el pop y el latino, es un pedazo de vocalista.

- Su primera canción fue una bachata y ahora nos presenta un merengue. ¿Qué le empujó a decantarse por el género latino?

- A mí en realidad lo que más me gusta es la balada. Pero compuse la bachata y tiramos por ahí por decantarnos por algo, y al estar en el mundo de la orquesta siempre es más sencillo montarla para las verbenas. Aunque no estoy cerrado tampoco sólo a este estilo. También es verdad que lo latino está de moda, y quizás eso también me haya empujado pero sí que tengo claro que no haría nada que no me gustase.

- Ha grabado además el videoclip para este tema. ¿Ha sido el primero, qué tal la experiencia?

- Sí, ha sido mi primer videoclip. La verdad es que al principio estaba un poco nervioso porque no estoy nada acostumbrado a la cámara, pero al final me sentí muy a gusto porque el chico que nos lo produjo, Alex Carausan, es muy profesional y me hizo las cosas muy fáciles. Además en tiempo récord. Grabamos en una tarde y al día siguiente casi ya estaba el vídeo terminado. Y el resultado fue maravilloso, se ven unas imágenes preciosas y eso que el sitio no eran tan bonito, pero él supo sacarle mucho partido. Fue una experiencia nueva y gratificante.

- Hace apenas dos años que lanzó su primera canción. ¿Cómo valoraría esta aventura y que espera para el futuro?

- Puede decirse que he tenido suerte porque mi trabajo le gustó a la primera discográfica a la que se lo envié. Y está claro que si no lo intentas, nunca te va a salir,. Yo hace dos años me moría de vergüenza al cantar en el karaoke y ahora escucho mis canciones en la radio. Aunque soy consciente de que vivir de esto es muy difícil, yo quiero intentarlo.