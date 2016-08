Un artefacto incendiario provocó un fuego en Xinzo una hora antes de que pasase La Vuelta

La Guardia Civil busca a la persona o personas que colocaron el viernes un artefacto incendiario en la N-525 en el término municipal de Xinzo coincidiendo con el pase de La Vuelta Ciclista, en su séptima etapa. El objeto, formado por un tornillo, cerillas y una mecha larga, prendió alrededor de las 13,30 horas, unos 70 minutos antes del horario previsto de llegada de los ciclistas a esta localidad, si bien cuando pasó el pelotón ya estaba apagado.

Fue el propio operativo de seguridad que circulaba con la caravana que antecede a los deportistas el que detectó las primeras llamas y lo apagó con medios mecánicos. Los agentes encontraron en la zona quemada por el conato el artefacto incendiario. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para localizar al autor o autores de estos hechos delictivos.

Según los datos facilitados por la propia Guardia Civil, fueron agentes de la demarcación de Celanova que se encontraban realizando labores de vigilancia y prevención de seguridad ciudadana los que localizaron en el punto kilométrico 196,3 de la N-525, a su paso por Xinzo, el conato de incendio. Ellos mismos los apagaron con sus medios, sin que fuese necesaria la intervención de los servicios de extinción. Las llamas afectaron a una superficie de un metro cuadrado de extensión, formado por hierba seca y hojas, a una distancia de un metro de la carretera por la que poco después pasarían los ciclistas.

Fueron estos mismos agentes de la Guardia Civil de Celanova los que observaron un objeto que se encontraba en el interior de la zona ardida. Una vez examinado, pudieron comprobar que consistía en un artefacto incendiario, formado por un tornillo de grandes dimensiones, que tenía adosado un pequeño hato de cerillas y una mecha.

Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil que ve una clara intencionalidad vinculada al evento deportivo. "Está claro que estaba preparado para que se encendiese antes del paso de La Vuelta", señaló ayer la portavoz del instituto armado en Ourense.

Precisamente el lunes y el martes, dos y tres días antes de que la sexta etapa llevase a los ciclistas por la Ribeira Sacra, el concello de Nogueira de Ramuín sufría dos incendios forestales. El primero, con tres focos, fue atajado con velocidad pero el segundo, arrasó 98 hectáreas. En este caso el fuego no afectó directamente al itinerario de La Vuelta pero sí estaba cerca de la meta. La Guardia Civil no ha encontrado en estos dos casos ningún artefacto pero no se descarta la intencionalidad vinculada también al evento ciclista.

El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, recordó ayer que el 95% de los incendios forestales que afectan a Galicia "son intencionados" y manifestó que "llama la atención" que éste fuese premeditado para coincidir con la prueba ciclista: "Parece claro que querían fastidiar", indicó. Xinzo, que fue uno de los concello afectados hace un año por el gran incendio de Cualedro, ha registrado este año cuatro incendios forestales de pequeña magnitud, "pero qué casualidad que siempre empiezan a las 10 de la noche, cuando ya no pueden actuar los medios aéreos", señala Pérez. El alcalde, que hace un año denunció la existencia de una trama de "terrorismo ecológico" con motivo del siniestro que arrasó 3.180 hectáreas en Cualedro ve necesaria una mayor concienciación social a la hora de denunciar o advertir a las fuerzas de seguridad sobre posibles incendiarios.