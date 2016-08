Los pokemon se esconden en la Serra do Larouco

Es una búsqueda de pokemon al más puro estilo Pokemon Go, pero no hace falta que lleven el móvil, no les hará falta. Para esta peculiar iniciativa de la Asociación de Vecinos Lucenza Cualedro, en colaboración con "Non Máis Lumes-Cualedro" y "Amigos do Larouco", solamente hará falta tener los ojos bien abiertos y algo agudizado el ingenio.

"Aprovechando que está de moda este juego interactivo, queremos que los participantes busquen pokemon por las calles de Lucenza", explican desde la organización. Así, algunos de ellos les desvelarán mensajes en defensa de la naturaleza, y otros permitirán ganar puntos si se resuelven con éxito adivinanzas relacionadas con el medio ambiente o si se responde adecuadamente a preguntas sobre las consecuencias de los incendios forestales.

Esta actividad, abierta a todos los públicos, se celebrará hoy mismo, desde las 18.00 horas y se integra en el programa que estos colectivos han preparado para este fin de semana en el que quieren recordar que hace un año el fuego arrasaba la Serra do Larouco. Estas actividades tienen como objetivo "seguir sensibilizando a los vecinos sobre las consecuencias de los incendios forestales", explican desde la AA.VV. y también buscan "reivindicar que las personas afectadas por el incendio aún no han recibido las ayudas prometidas y que tampoco hay un plan claro y consensuado con los vecinos para recuperar la zona calcinada", denuncian.

Juegos populares

Esta programación en recuerdo del desastre que sufrieron en el concello de Cualedro el año pasado continuará mañana domingo, con la celebración de los II Xogos Populares. Una actividad durante la que recibirán la visita de Anxo Moure, un cuenta cuentos y activista a quien ampara una larga trayectoria defendiendo la naturaleza a través de sus historias.

Además los vecinos podrán visitar la exposición "O antes e o despois da Serra do Larouco", elaborada por la Sociedade Galega de Historia Natural y participar en el Obradoiro Nómade Forestal, que lleva años circulando de forma altruista por colegios y asociaciones.