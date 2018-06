Las mujeres del mar dan la cara

El salón de plenos del Concello de Cangas acoge este jueves el estreno de un documental, elaborado por el colectivo cangués de aficionados a la fotografía y al vídeo "Abrenoite", en el que las protagonistas son las mujeres de los marineros en donde explican la complicada tarea de afrontar en solitario la vida diaria en tierra. "Organizar a economía, educar aos fillos, tomar decisións importantes...sen esquecer o estado de alerta ante posibles noticias inquietantes". Esto es "A outra faciana do mar", simbolizada en once mujeres de marineros, la gran mayoría de Cangas, que han abierto las puertas de casa para ponerse delante de las cámaras y dar su versión de la dura vida en tierra.

El trabajo se proyectará a las 20:30 horas, siguiendo la estela del colectivo Abrenoite que hace dos años grabó también a marineros. Al día siguiente se inaugurará, como hace todos los años por esta fechas, una exposición de fotografías que este año versará también sobre las mujeres de marineros. Será en la Capela do Hospital, a las 20:30 horas.

"Todos somos conscientes da dureza do traballo no mar pero, a maioría das veces non temos en conta que tampouco é fácil para as persoas que quedan en terra", asegura el presidente de Abrenoite, José Luis Alonso "Alonso", para referirise al motivo que les llevó a grabar este documental en el que estas once mujeres relatan sus experiencia. Hoy en día los avances tecnológicos han contribuido a que el marinero pueda estar más cerca de la familia, pero retrocediendo unos veinte, treinta o más años, todo se complicaba bastante, porque las comunicaciones eran muy precarias. Con el documental y la exposición, "Abrenoite homenajeará y dará a conocer el día a día de las mujeres que vivieron la experiencia de compartir su vida con marineros que pasaban largos períodos lejos de su hogar.